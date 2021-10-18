Кардинальне перетворення: як змінити свою спальню до невпізнанності за 150 доларів
Джерело:Apartmenttherapy
Наша спальня – це місце максимального комфорту та затишку. Але інколи навіть ця зона потребує перевтілень.
Найлегший спосіб змінити спальню – фарбування. Також у процесі потрібно трішки змінити декор простору.
Цікаво Маленька ванна: огріхи в дизайні, яких припускався кожен
Якщо у ліжка немає високого узголів'я, то найкращим варіантом буде додати зверху над ним картину або інший акцент. Головна вимога – щоб він кидався в очі та покривав значну частину стіни.
Спальня до перетворення була одноманітною / Фото Apartmenttherapy
Сім'я не змінювала свою спальню довгі 10 років. Тепер прийшов час змін, які пара змогла втілити лише за 150 доларів. Якщо є творчий потенціал – гроші відходять на другий план.
Дивовижне та вдале перетворення / Фото Apartmenttherapy
Дизайнери закликають – не бійтеся час від часу кардинально змінювати своє помешкання. Це дозволить завжди почуватися в тонусі та позбавить від неприємного почуття рутини.