Кардинальне перетворення: як змінити свою спальню до невпізнанності за 150 доларів

Наша спальня – це місце максимального комфорту та затишку. Але інколи навіть ця зона потребує перевтілень.

Найлегший спосіб змінити спальню – фарбування. Також у процесі потрібно трішки змінити декор простору.

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Якщо у ліжка немає високого узголів'я, то найкращим варіантом буде додати зверху над ним картину або інший акцент. Головна вимога – щоб він кидався в очі та покривав значну частину стіни.

Спальня до перетворення була одноманітною / Фото Apartmenttherapy

Сім'я не змінювала свою спальню довгі 10 років. Тепер прийшов час змін, які пара змогла втілити лише за 150 доларів. Якщо є творчий потенціал – гроші відходять на другий план.

Дивовижне та вдале перетворення / Фото Apartmenttherapy

Дизайнери закликають – не бійтеся час від часу кардинально змінювати своє помешкання. Це дозволить завжди почуватися в тонусі та позбавить від неприємного почуття рутини.