Проєкт розробили студенти Інституту передової архітектури Каталонії (Барселона, Іспанія). Площа Voxel – невелика, усього 12 метрів квадратних. Ідея побудувати саме таку малу архітектурну форму з'явилася під час пандемії коронавірусу. За задумом, ця екологічна кабіна – ідеальне місце для самоізоляції (термін у 14 днів).

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У будинку передбачено усі зручності, які можуть знадобитися у цей період. Не дивно, що і робота над будинком студентами велася у період пандемії. Керівниками проєкту стали Данієль Ібанйос та Вісенте Гуайярт.

Інтер'єр оздоблений деревиною / Фото his.ua

Проєкт Voxel – групова магістерська робота в рамках програми Інституту передової архітектури Каталонії (IAAC) в області передових екологічних будівель та біо міст (MAEBB). Ця програма сприяє розвитку практичного підходу до екологічного архітектурного проєктування. "Карантинна кабіна" Voxel розташована недалеко від кампуса Valldaura Labs IAAC в природному парку Кольсерола. У її будівництві студенти використали місцеву деревину.

Є місце для роботи та навчання / Фото his.ua

Фасад зі сходинками для зарядки та спорту / Фото his.ua

Велика кількість денного освітлення / Фото his.ua

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Екологічний дизайн / Фото his.ua

