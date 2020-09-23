Час, коли камін використовували як основне джерело тепла для обігріву приміщень, вже давно минув, адже для обігріву ефективніше і комфортніше застосовувати сучасні системи опалення.

А от камін зараз став предметом декору, який є атрибутом благополуччя в домі і символом затишку. Найпопулярнішим місцем для розміщення каміна була вітальня в приватному будинку, але з винаходом електрокаміна компанією Dimplex стало можливим розміщення каміна в будь-якій будівлі – чи то у невеликій квартирі, чи в комерційному приміщенні. Відсутність продуктів горіння, додаткових комунікацій і дозволів зробила електрокамін дуже популярним.

Електрокамін в спальні



На фото Dimplex Ignite XLF100. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Електрокамін у спальній кімнаті створить неповторну атмосферу затишку. Його можна використовувати як джерело додаткового світла в кімнаті, коли вимкнено основне освітлення, що відразу додасть нотки романтики, чого не скажеш про телевізор або інші гаджети.

Також електрокамін може порадувати споживача ще багатьма своїми корисними функціями. Більшість електрокамінів йдуть з вбудованим тепловентилятором, що стане прекрасним додатковим джерелом тепла. Практично всі електрокаміни Dimplex з обігрівом мають регулювання за заданою температурою, це важливий нюанс, на який варто звернути увагу, якщо споживач планує часто користуватися обігрівом. Регульований обігрів за допомогою термостата не тільки буде підтримувати комфортну температуру в приміщенні, а дозволить заощадити на споживанні електрики.

Користь 3D каміна з парою в спальні



На фото Dimplex Cassette 500 PS. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

3D електрокаміни з парою не тільки потішать надреалістичною візуалізацією полум'я, але і сприятливо вплинуть на мікроклімат у приміщенні. В режимі роботи такі каміни зволожують повітря, що дуже корисно для людини, особливо в опалювальний період. Низька вологість повітря в приміщенні сприяє пересиханню слизової, що погано впливає на самопочуття і сон.

Детальніше про користь 3D електрокамінів з парою можна почитати в нашій статті.

Модельний ряд 3D електрокамінів широкий – від класичного дизайну з дровами до моделей з візуалізацією горіння газу, як у біокаміна. Біокамін, на відміну від 3D камінів з парою, не рекомендують встановлювати в спальні, адже при його роботі згорає кисень, тим самим погіршує якість повітря. Тому 3D каміни Dimplex Cassette 1000 PS і Dimplex Cassette 500 PS стануть найкращою і корисною заміною каміна на біопаливі.

Детальніше про 3D електрокаміни з ефектом полум'я біокаміна можна почитати в нашій статті.

Розміщення електрокаміна в спальні



На фото Dimplex Ignite XLF50. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

При роботі на візуалізацію електрокаміни взагалі не нагріваються, що дає можливість встановлювати їх в будь-якому місці і на будь-якій відстані від меблів та техніки, що є неможливим у варіанті класичного каміна або біокаміна. На цей час набирають популярність настінні широкі каміни, які можна встановити в меблі, в нішу стіни або, незважаючи на назву, настінний камін можна встановити в порталі на підлогу.

Детальніше про настінні електрокаміни ви можете почитати в нашій статті.



На фото Dimplex Ignite XLF50. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua



Електрокамін замість телевізора



На фото Dimplex Ignite XLF50. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Відмова від телевізора в спальні – правильне рішення для благополуччя сімейних відносин. Заповнюючи практично весь свій вільний час гаджетами і постійним інформаційним потоком, закохані пари часто втрачають інтерес один до одного. Вечори при приглушеному світлі від полум'я електрокаміна обіцяють бути набагато цікавішими, ніж вечори, проведені біля телевізора.

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай) можна в шоурумі Dimplex за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати професійну консультацію щодо камінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua, про електрокаміни Royal Flame на сайті royal-flame.com.ua чи за номером тел. 050 500 17 37 або 097 500 17 37.