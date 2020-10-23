Електрокаміни давно стали невід'ємною частиною інтер'єрів і з кожним роком їхня популярність зростає все більше.

Чому це найкращий варіант для заміського будинку і дачі, в інтерв'ю 24 каналу розповіла керівник дизайн-студії Illiashenko-design Поліна Ільяшенко.

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У чому особливості стилю Шале і чому так важливий камін?

Стиль Шале – це незвичайний душевний інтер'єр, від якого віє тишею і спокоєм. Звичайно ж, камін в ньому є обов'язковим атрибутом, адже він створює неповторну атмосферу і додає приміщенню затишку. Для того щоб підкреслити стиль Шале, поруч з каміном можна залишити зв'язку дров, на підлогу встелити шкуру дикого звіра, а стіни прикрасити старовинними предметами – годинниками, зброєю або медалями. Але останніми роками все частіше використовуються електрокаміни, адже вони не тільки не поступаються звичайним камінів, але і мають ряд переваг.

Поліна Ільяшенко / Фото Illiashenko-design

Яких, наприклад?

По-перше, не у всіх і не завжди є технічна можливість встановити звичайний камін. Електрокамін у цьому плані набагато зручніший – він абсолютно безпечний, легкий в установці, та й фінансово менш витратний. Завдяки різноманітності візуальних і звукових ефектів, електрокамін дає можливість відчути себе як біля справжнього каміна. Електрокамін не вимагає особливого догляду, що також є важливим моментом.

Електрокамін – ідеальне рішення для заміських будинків / Фото uutvdome

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Де можна розмістити камін у заміському будинку в стилі Шале?

Насправді, враховуючи різноманітність електрокамінів на ринку і їх абсолютну безпеку, цей девайс можна підібрати в будь-яке приміщення. Їх часто встановлюють в спальнях для створення романтичного настрою, у вітальнях, де вечорами збирається родина, у ванній кімнаті і навіть в кухні. Тут є тільки одне правило – електрокамін повинен поєднуватися із загальною стилістикою інтер'єру, доповнювати його і прикрашати. Ну, і, зрозуміло, потрібно правильно підібрати розмір – він має бути співмірний з площею приміщення, де розміщується.

Електрокамін можна підібрати в будь-яке приміщення​ / Фото uutvdome

З чим поєднується електрокамін в інтер'єрі у стилі Шале?

Тут все просто: електрокамін є таким собі місцем збору сім'ї. Звичайно ж, біля нього завжди є великий зручний диван або крісла, невеликий кавовий столик, де можна поставити смачні напої та закуски. Часто біля каміна є великий теплий килим, який доповнює інтер'єр.

Електрокамін прекрасно доповнює інтер'єр вітальні​ / Фото thearchitect

Багато хто помилково вважає, що електрокаміни – це дорого і небезпечно, однак це зовсім не так. Це досить бюджетний прилад, який не вимагає додаткових вкладень і будь-якого догляду, але при цьому виконує відразу кілька корисних функцій – дає тепло, створює затишок, збирає біля себе цілі сім'ї. Особливо це актуально зараз – наближаються холоди, а електрокаміни – це безпечно, надійно, економно і дуже красиво!

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