Бажання створити затишок в своєму домі - невід’ємна риса кожної людини. Для цього необхідно продумати функціональні зони та зони відпочинку, адже повернувшись додому ми хочемо відчути комфорт.

Я з задоволенням втілю ваші побажання та допоможу створити ексклюзивний та затишний інтер’єр,

– Шупер Надія, дизайнер інтер’єру.

Сьогодні поговоримо про стиль Лофт, він зараз на піку популярності та заполонив серця багатьох.

Трішки про історію стилю Лофт

Лофт зародився в індустріальних кварталах Нью-Йорка. Це архітектурний простір, який кардинальним чином змінив своє призначення, в основному переобладнаний із заводів і фабрик. Справжній лофт намагається по максимуму зберегти свою історію. Тому для нього характерні неоштукатурені стіни, необроблені поверхні і сліди індустріального минулого.

На піку популярності стало відкрите планування, яке зараз тільки набирає свої обороти, та особливе зонування простору. Саме завдяки Лофту з'явилося рішення об'єднати кухню і їдальню в єдину зону.

На відміну від інших стилів, Лофт дозволяє творити. Особливою принадою є наявність механізмів, труб, відкритих комунікацій, кранів, балок та іншої промислової спадщини. Це, до того ж, і дуже зручно, тому що не треба продумувати, де заховати комунікації, і виглядає все це досить декоративно та творчо, тому цей стиль до душі багатьом, бо його можна змінювати та додавати частинку своєї індивідуальності. Дизайнери намагаються обіграти цю найважливішу складову, відшукуючи старовинні механізми та необроблені стіни, акцентуючи на проводці та комунікаціях з цікавими елементами.

Роль каміну в дизайні стилю Лофт

Камін в стилі лофт більш ніж доречний. П'ятдесяті – час "буржуйок", саморобних обігрівальних елементів. У тому числі – відповідно до віяння часу, химерних форм і кольорів, раціональних, ефективних, практичних. Старовинні і сучасні, вони однаково органічно і ефектно доповнюють ідеї напрямку, часто стаючи найяскравішим композиційним елементом, центром, навколо якого формується сюжет лофт.

При виборі електрокаміну в стилі Лофт, я звертаю увагу на декілька етапів:

Сучасний – це першочергово технологічно найпродуманіший та найменш енергозатратний. Стиль Лофт дозволяє експерементувати з формою: купол, циліндр, ракета чи може просто відкрите вогнище по центру кімнати.

Акцент на старовині – на незвичайну форму або колір каміна. Стіна з сучасною обробкою буде стильно контрастувати з каміном в старовинному стилі, яскраво виражаючи тенденції лофт. Гра на контрасті, декор цеглою і натуральним каменем – ось рушійна сила неповторного поєднання старовини і сучасності.

Практичність – ще одна складова стилю, камін може бути непомітним, він монтується в стінну нішу, шафу та дозволяє створити невимушену обстановку легкості.

Яскраво закцентує невеликий камін, наприклад, стилізована піч – буржуйка – легка та проста конструкція.

Ірландська компанія Dimplex має величезний модельний ряд електрокамінів, які ідеально впишуться як під дизайн в стилі Loft, так і під інші інтер'єри. Для установки електрокаміна не потрібна дозвільна документація і комунікації для відводу продуктів горіння, оскільки електрокамін не має відкритого полум'я і диму, а просто створює візуалізацію полум'я. Крім цього, 3D електрокаміни з парою зволожують повітря, тим самим сприятливо впливають на мікроклімат в будинку.

Детальніше дізнатися про 3D електрокамінах з парою можна за посиланням

Електрокаміни можна встановити в будь-якому приміщенні, навіть в дитячій кімнаті, адже вони взагалі не нагріваються і є повністю безпечними, що не можна сказати про класичні каміни і біокаміни.

Варіанти розміщення електрокамінів в інтер'єрі Loft

На фото електрокамін Dimplex Cassette 1000. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Інтер’єр в стилі Лофт просторий з акцентованими елементами декору у вигляді цегли та відкритих бетонних стін. Але незважаючи на прохолоду самого інтер’єру, акцент все ж таки на підлоговий електрокамін, який і привертає нашу увагу. А особливість імітації відкритого вогнища заворожує подих та притягує. Такого типу каміни здебільшого виконують декоративну функцію, при цьому передає всю красу справжнього полум’я і є абсолютно безпечним. Таким полум'ям неможливо обпектися.

На фото електрокамін Dimplex Prism 74. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті на сайте dimplex-kaminy.com.ua

В цьому інтер’єрі підкреслена вся величність стилю, максимум простору та високі стелі з панорамними вікнами, підкреслений "заводський" сюжет із сучасними нотками. Меблі виключно зонують простір та мають прямі форми. Невід’ємним акцентом є декоративна стіна з двома нішами та камінною зоною по центру. Це привертає увагу та зупиняє погляд. Завдяки електрокаміну, який збиратиме всіх в прохолодні зимові вечори, її можна вважати центром інтер’єру в цілому.

На фото електрокамін Dimplex Ignite XLF50. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Навіть невеликий простір можна зробити комфортним та затишним, розділивши його на дві зони, кухонну та зону відпочинку. Електрокамін від DIMPLEX вдало зробив акцент на зоні відпочину, підкресливши затишок в домі. Вузька рама електрокаміну вдало вписується в стиль Лофт, а натуральність полум’я притягує. Невід’ємною особливістю є те, що навіть маленький камін має систему обігріву, тому це не тільки гарно, а й тепло.

На фото електрокамін Dimplex Cassette 400. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Стиль Лофт можна також поєднувати з безліччю інших стилів. В цьому інтер’єрі яскраво видно поєднання з сучасними стилями, які перегукуються в своїх особливостях. Сіра та прохолодна гама розбавляється акцентами темного. Прогулюючись квартирою, особливу увагу звертаєш на невеличкий підлоговий електрокамін з 3D ефектом живого вогню. Саме шляхом підсвічування пару досягається ефект "живого вогню", адже пар імітує язики полум'я, що танцюють і є ефект диму над дровами. Це неймовірно.

На фото електрокамін Dimplex Cassette 1000. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Урбаністика стилю Лофт акцентовано проглядається і в цьому інтер’єрі. Один з головних матеріалів в оздобленні даного стилю є цегла, зокрема червона цегла, з якої виконано імітацію зони відкритого вогнища. Ефект найреалістичного полум’я та ілюзію диму досягли за допомогою підлогового електрокаміну. Суть технології полягає в підсвічуванні випаровуючої пари, молекули води, відбиваючи світло, створюють переконливу ілюзію полум'я і диму, а ще зволожують вашу кімнату.

На фото електрокамін Dimplex Bingham. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

На сьогоднішній день популярності набирає поєднання в інтер'єрі декількох стилів, це максимально відкриває можливості створити саме інтер'єр, який підкреслить особливості замовника. Відкритий простір, який поділений на декілька зон – саме це зараз потрібно сучасній людині. Та невід’ємною залишається зона відпочинку та місце, де буде збиратись вся сім’я – зручний великий диван та камін. А якщо це електрокамін з обігрівом та ефектом імітації полум’я та димом, і водночас безпечний для дітей, це стане справжнім сімейним вогнищем вашої квартири.

На фото електрокамін Dimplex Synergy. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Розташування каміна в вітальні вважається класичним, традиційним варіантом. Споконвіку біля відкритого вогню збирались прохолодними вечорами, це центр сімейного затишку.

На фото електрокамін Dimplex Prism 50. Детальніше про камін можна дізнатися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

В інтер’єрі квартири-студії з маленькою площею набагато краще пристосується стиль Лофт. Високі стелі забезпечують більший простір для дизайнерського польоту фантазії. У цегляному будинку стіну можна залишити в первісному вигляді, лише трохи освітливши стики, щоб надати їй більш приємного вигляду. Коли до цегли дістатися складно через товстий шар штукатурки, можна просто наклеїти 3D-панелі під цеглу або ж використати плоску натуральну цеглу (як в даному інтер’єрі). Акцентом в цьому інтер’єрі є не тільки цегляна кладка, а й ідеальний декоративний елемент – електрокамін від DIMPLEX з приголомшливою футуристичною візуалізацією полум'я, але і завдяки функції обігріву може бути використаний в якості основного або додаткового джерела обігріву приміщення. Електрокамін безумовно стане центром вашого інтер'єру.

За електрокамінами майбутнє, вони з часом витіснять традиційні види камінів. Особливий колорит інтер'єру електрокамін додасть в холодні, зимові вечори, коли так хочеться закутатися в плед з чашкою гарячого чаю і зігріватися, спостерігаючи за танцем язичків полум'я. Створити затишний та найголовніше – комфортний інтер’єр можна дуже просто. Звертайтесь, буду рада створити для вас щось особливе.

Подивитися весь модельний ряд електрокамінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua або відвідавши шоуруми за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, вул. Анни Ахматової, 35. Детальна консультація фахівця за тел. (097) 500 17 37 та (050) 500 17 37