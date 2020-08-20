Історично каміни використовувалися для опалення житлових приміщень і приготування їжі. В даний час камін втратив своє первісне призначення, адже, все ж, набагато зручніше і практичніше для приготування їжі використовувати плиту, а обігріти приміщення за допомогою систем опалення.

Камін став предметом декорування, що підкреслює індивідуальність і статусність господаря будинку, займаючи при цьому ключове місце в приміщенні, стаючи його смисловим центром. У зв'язку з труднощами, пов'язаними з установкою каміна і його подальшим обслуговуванням, дедалі частіше від камінів стали відмовляється. Але цю тенденцію змінила ірландська компанія Dimplex, яка в 1994 році представила нову розробку, декоративний аналог дров'яних камінів – електрокамін. Ця продукція стала настільки популярною, що заводи і представництва кампанії знаходяться зараз по всьому світу, від Австралії до Америки.

На сьогодні лінійка електрокамінів налічує понад 50 моделей, які відрізняються дизайном, функціями і технологією візуалізації полум'я. Різноманітність моделей дає можливість підібрати камін під будь-який стиль інтер'єру, від Hi-Tech до бароко.

Приклади розміщення електрокамінів в різних інтер'єрах



На фото Dimplex Cassette 1000 PS і Dimplex Cassette 500 PS

Мінімалістична лінія вогню довжиною півтора метра розмістилася в ніші архітектурного обсягу в самому центрі відкритого студійного простору. Полум'я проглядається з усіх точок приміщення. Камінна зона одночасно розмежовує і пов'язує собою всі інші зони.



На фото Dimplex Cassette 1000 PS

Електрокамін у вітальні в стилі "Лофт". Комбінація монохромного сірого і глибокого синього збирають інтер'єр в одне ціле. Але в атмосфері півночі, льоду, суворих форм потрібні і контрасти, контрасти тепла і затишку. Установка каміна допомогла вирішити цю задачу.



На фото Dimplex Tahoe

Електрокамін розташований на лоджії. Тим самим утворилося затишне містечко, де можна розслабитися і сховатися від усіх. А в холодну пору року вогнище буде додатково обігрівати лоджію.



На фото Dimplex Silverton

Електрокамін в домашньому кабінеті-бібліотеці. Потерта текстура дерев'яних панелей, чітка лінія кам'яного порталу, щільний текстиль на великому вікні допоможуть відгородитися від міської суєти.



На фото Dimplex Cavendish

Масивні класичні ліпні елементи привабливо переплітаються з сучасними меблями і освітлювальними приладами. І, звичайно, домінантою цієї просторій вітальні є камін. У контрастний портал із темного і світлого каменю гармонійно вписується електричне вогнище Dimplex Cavendish серії Opti-Myst.



На фото Dimplex Ignite XLF 74

Простота і лаконічність форм каміна Dimplex Ignite XL дали можливість вписати його в простір без додаткового оформлення. Унікальна технологія полум'я Multi-FireXD і мерехтіння кристалів притягують погляди, розбавляючи холодну стриманість сучасного стилю.



На фото Dimplex Cassette 1000 PS

У цій скандинавською затишній спальні основний настрій кімнати задає камін Dimplex Cassette 1000. Як тільки настає вечір і включається камін, затишне крісло так і манить розслабитися з улюбленою книгою і ароматним чаєм.





На фото Dimplex Redway

Камін – це прекрасний елемент будь-якого інтер'єру. У даній роботі використовували електрокамін фірми Dimplex Redway. Це ефектне і стильне вогнище в строгому обрамленні прекрасно вписався в інтер'єр. 3D ефект диму і вогню, додаткове опалення приміщення, сучасний дизайн – все це не залишиться без уваги як господаря, так і його гостей.



На фото Dimplex Prism 50

Камін Dimplex Prism 50 стає важливим елементом всього дизайну будинку – як центр тяжіння, як яскравий арт-об'єкт. Панно з дерев'яних рейок служить декоративним порталом для вогнища. Фактура деревини, теплота відтінку на тлі сірої стіни розкриває всю декоративність каміна. Дизайн строгий і лаконічний: холодний інертний бетон, велика маса скління, видимі конструктивні елементи.



На фото електрокаміни Dimplex Ignite XLF100

Інтер'єр ресторану був спроектований для занурення відвідувачів в затишну і романтичну атмосферу. Головним акцентом ресторану є каміни Dimplex Ignite XLF100, навколо них зосереджені головні зони відпочинку. Основною ідеєю в концепції ресторану було те, що відвідувач може провести приємний час біля каміна і насолоджуватися оазисом безпосередньо в межах міста.



На фото електрокаміни Dimplex Ignite XLF50

У проекті використовувався камін Dimplex Ignite XLF50, який став головною деталлю для побудови концепції всього дизайну.



На фото Dimplex Prism 50

Динаміку інтер'єру надає фарбування стін. Вони пофарбовані таким чином, що перебуваючи в одній частині вітальні ви бачите один їх відтінок, а перебуваючи в протилежній частині кімнати – інший. Фокусною точкою інтер'єру, звичайно, є камін незвичайної форми, який неодмінно привертає до себе увагу.



На фото Dimplex Cassette 1000 з дровами

Ця кімната служить кабінетом, дизайн тут виконаний в стилі "сучасна класика", без зайвих деталей – строгий витриманий інтер'єр супроводжується поєднанням холодних і теплих відтінків: меблі і яскравий декор контрастують з темними стінами і ліпниною, а сполучним містком є ​​камінна композиція, яка вносить тепло в приміщення і централізує всю увагу інтер'єру на собі. При реалізації проекту був обраний електричний камін Dimplex Cassette 1000 (з дровами) в обрамленні камінної композиції зі світлого мармуру.



На фото Dimplex Cassette 600

Трохи тепла в строгі форми інтер'єру додав електрокамін Dimplex Cassette 600



На фото Dimplex Cassette 1000 PS

Стилістичне спрямування інтер'єру визначили досить високі стелі і приголомшливий вид з величезних вікон, завдяки якому інтер'єр отримав готичний настрій. Основним фінішним покриттям для стін, стель, всього декору і, частково, меблів став декоративний бетон, а для підлоги – мармур. Центральне почесне місце в приміщенні займає камін з вогнищем Dimplex Cassette 1000.



На фото Dimplex Revillusion RLG25

Центральним елементом вітальні став камін Dimplex Revillusion RLG25, який встановили в просторий портал з палацовими колонами, викладений сірою декоративною цеглою.

Подивитися весь модельний ряд електрокамінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua або відвідавши шоуруми за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, вул. Анни Ахматової, 35. Детальна консультація фахівця за тел. (097) 500 17 37 та (050) 500 17 37.