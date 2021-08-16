Якщо дитячі спогади про сільський будинок бабусі й дідуся викликають ностальгію, ви можете привнести деякі традиційні елементи у свою теперішню оселю. Природні матеріали, які зараз мають попит у дизайнерів всього світу, виглядають неймовірно стильно в сучасних інтер'єрах. Як їх правильно використати – далі.

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Перетворення занедбаного котеджу під Пекіном

Перетворення занедбаного котеджу в Пекіні / Фото Dezeen

Модельєр Сунь Мін і архітектор Крістіан Теуберт об'єдналися, щоб відновити занедбаний котедж. Основний намір – протидія депопуляції сільського населення Китаю.

В рамках проєкту були збережені оригінальні балки будівлі та стіни зі строкатим тинькуванням. Дерев'яна платформа, яка є зоною відпочинку, прикрашена текстилем ручної роботи.

Квартира у Києві

Квартира у Києві / Фото Dezeen

Щоб видозмінити радянську квартиру, дизайнерка інтер'єру Ольга Фрадіна об'єднала в інтер'єрі ротанг, бамбук і сизаль, помістивши їх на темне тло для досягнення атмосфери спокою. Сьогодні це місце використовують для медитацій і проведення чайних церемоній.

Готель-пляж у Португалії

Готель-пляж у Португалії / Фото Dezeen

Білий пісок, нагрітий завдяки обігріву підлоги, спеціально розкиданий житловими приміщеннями готелю в Португалії. Таким чином архітектори хотіли підкреслити зв'язок будівлі та природи.

Готель, представлений на Венеціанській бієнале архітектури у 2010 році, є частиною комплексу з 4-х будівель з традиційними дерев'яними каркасами, солом'яними стінами та стелями.

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Дім-галерея у Великій Британії

Дім-галерея у Великій Британії / Фото Dezeen

Груба теракотова плитка і дубові стелажі, на яких акуратно розташовані твори мистецтва і кераміка, допомагають створити відчуття тепла у прибудові до дому.

Сільський будинок у Португалії

Сільський будинок у Португалії / Фото Dezeen

Студія залишила оригінальний фасад старої будівлі та вирішила не обробляти його зсередини. Так, нерівні краї каменя стали чудовим тлом для кухні з чіткими лініями, дерев'яними панелями і бетонними сходами.

Апартаменти West Village у США

Апартаменти West Village у США / Фото Dezeen

Колекційні меблі та вироби ручної роботи доповнюють сільські риси цього довоєнного дому. Завдяки майстерній роботі Олів'є Гарсі, дім став виставковим залом мистецтва і дизайну.

Хатина для відпочинку в Китаї

Хатина для відпочинку в Китаї / Фото Dezeen

Завдяки величезним вікнам, дім для відпочинку у китайській провінції Фуцзянь сприяє з'єднанню з навколишньою природою. Для підлоги обрано камінь, а меблі виготовлені зі світлого дерева.

Будинок Амагансетт, США

Будинок Амагансетт, США / Фото Dezeen

Канат з конопель, натягнутий між дерев'яними балками, пом'якшує чисту модерністську архітектуру будинку. Перехід між двома композиціями полегшує підвісний дизайнерський світильник.