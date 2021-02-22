Станція Хлібний: фото стильного інтер'єру нового кафе в Києві

Нове кафе-пекарня під назвою "Хлібний" вражає вишуканим інтер'єром. У приміщенні вдалося зберегти історичну атмосферу будинку в середмісті Києва.

У приміщенні є 2 поверхи й понад 100 посадочних місць. Тон інтер'єру задають панорамні вікна, крізь які проникає багато природного світла.

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Панорамні вікна відкривають вид на середмістя / Фото ISTO Architecture

У приміщенні площею 205 квадратних метрів використали стильні поєднання кольорів. Увагу приваблюють незвичні полиці прилавку та ретро-світильники.



Цікавим елементом в інтер'єрі стали сходи на 2-й поверх / Фото ISTO Architecture

На полицях розмістили різні хлібні вироби, що підкреслюють назву ресторану.

Стіни з необробленої цегли контрастують з вишуканими диванами, вкритими темно-зеленим оксамитом.



Оригінальні полиці над прилавком / Фото ISTO Architecture

Візитною карткою закладу стала інсталяція на стіні. Дизайнери зробили стилізацію під вказівники у метрополітені – і додали сюди станцію "Хлібний".

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В інтер'єрі багато цікавих акцентів і деталей / Фото ISTO Architecture

Це перегукується з задумом власників – відкрити свої пекарні на кожній станції метро.

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