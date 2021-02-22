Станція Хлібний: фото стильного інтер'єру нового кафе в Києві

Джерело:ISTO Architecture
Нове кафе-пекарня під назвою "Хлібний" вражає вишуканим інтер'єром. У приміщенні вдалося зберегти історичну атмосферу будинку в середмісті Києва.
У приміщенні є 2 поверхи й понад 100 посадочних місць. Тон інтер'єру задають панорамні вікна, крізь які проникає багато природного світла.
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Панорамні вікна відкривають вид на середмістя / Фото ISTO Architecture
У приміщенні площею 205 квадратних метрів використали стильні поєднання кольорів. Увагу приваблюють незвичні полиці прилавку та ретро-світильники.
Цікавим елементом в інтер'єрі стали сходи на 2-й поверх / Фото ISTO Architecture
На полицях розмістили різні хлібні вироби, що підкреслюють назву ресторану.
Стіни з необробленої цегли контрастують з вишуканими диванами, вкритими темно-зеленим оксамитом.
Оригінальні полиці над прилавком / Фото ISTO Architecture
Візитною карткою закладу стала інсталяція на стіні. Дизайнери зробили стилізацію під вказівники у метрополітені – і додали сюди станцію "Хлібний".
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В інтер'єрі багато цікавих акцентів і деталей / Фото ISTO Architecture
Це перегукується з задумом власників – відкрити свої пекарні на кожній станції метро.
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