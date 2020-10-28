Відомий журнал про дизайн Achdaily звернув увагу на харківську кав'ярню. Вже не вперше українські заклади потрапляють на сторінки цього престижного видання.

Автором проєкту стала студія Ponomarenko Bureau, повідомляє Achdaily.

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Заклад не здається темним через яскраве неонове освітлення / Фото Achdaily

Площа закладу під назвою Chernyi Coffee Bar складає 100 квадратних метрів. Інтер'єр зроблений у стилі total black з деякими яскравими кольоровими акцентами.



Зовні бар теж оздобили чорним кольором / Фото Achdaily

Заклад розташований на першому поверсі житлового будинку, що в центрі Харкова.



З яскравих кольорів тут тільки обшивка стільців і деякі елементи на барі / Фото Achdaily

Для реалізації задуманого господарі закладу демонтували всі перегородки в приміщенні та розширили вікна до підлоги. Виклик авторам проєкту кинули дві колони в центрі, що розділили простір на невеликі зони.

Але дизайнери не розгубилися – ці зони стали основою концепції. Кожна з них виконує власну функцію в приміщенні. "Темний простір і комірки, що світяться" – таким був задум.



Глянцеві поверхні відбивають світло / Фото Achdaily

Стіни оздобили чорним кварцевим піском. Цей матеріал поглинає світло та звук і створює таємничий затишок.

На противагу йому додали гладкі та слизькі поверхні, теж чорного кольору. Так в інтер'єрі відбувається постійна динамічна зміна текстури.



Інтер'єр схожий на сцену з фільму / Фото Achdaily

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Агресивні текстури урівноважили нержавіючою сталлю. Вона використовується в професійному обладнанні для приготування кави й коктейлів. Її також додали у меблі, стіни й підвісну стелю.



В дизайні використали живі рослини / Фото Achdaily

Сталеві елементи на стелі створюють ефект левітації у просторі, а також приховують вентиляційні труби.

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