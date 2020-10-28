Кафе у Харкові стало всесвітньо відомим: про нього написав популярний журнал – фото інтер'єрів
Відомий журнал про дизайн Achdaily звернув увагу на харківську кав'ярню. Вже не вперше українські заклади потрапляють на сторінки цього престижного видання.
Автором проєкту стала студія Ponomarenko Bureau, повідомляє Achdaily.
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Заклад не здається темним через яскраве неонове освітлення / Фото Achdaily
Площа закладу під назвою Chernyi Coffee Bar складає 100 квадратних метрів. Інтер'єр зроблений у стилі total black з деякими яскравими кольоровими акцентами.
Зовні бар теж оздобили чорним кольором / Фото Achdaily
Заклад розташований на першому поверсі житлового будинку, що в центрі Харкова.
З яскравих кольорів тут тільки обшивка стільців і деякі елементи на барі / Фото Achdaily
Для реалізації задуманого господарі закладу демонтували всі перегородки в приміщенні та розширили вікна до підлоги. Виклик авторам проєкту кинули дві колони в центрі, що розділили простір на невеликі зони.
Але дизайнери не розгубилися – ці зони стали основою концепції. Кожна з них виконує власну функцію в приміщенні. "Темний простір і комірки, що світяться" – таким був задум.
Глянцеві поверхні відбивають світло / Фото Achdaily
Стіни оздобили чорним кварцевим піском. Цей матеріал поглинає світло та звук і створює таємничий затишок.
На противагу йому додали гладкі та слизькі поверхні, теж чорного кольору. Так в інтер'єрі відбувається постійна динамічна зміна текстури.
Інтер'єр схожий на сцену з фільму / Фото Achdaily
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Агресивні текстури урівноважили нержавіючою сталлю. Вона використовується в професійному обладнанні для приготування кави й коктейлів. Її також додали у меблі, стіни й підвісну стелю.
В дизайні використали живі рослини / Фото Achdaily
Сталеві елементи на стелі створюють ефект левітації у просторі, а також приховують вентиляційні труби.
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