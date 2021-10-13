Криза коронавірусу змусила переглянути роботу із дому. Кожен опинився перед потребою працювати із власного житла.

Цікаво Світове визнання: київська кав'ярня завоювала симпатію відомого медіа

У Парижі вирішили адаптувати житло під офіси, щоб кожен зміг працювати в "домашніх" умовах.

Офісний затишок / Фото Archdaily

На думку архітекторів, адаптація житла в офіси в майбутньому стане новим викликом. Новий досвід продемонстрував, що робота з дому – це реалії майбутнього.

Комфорт для роботи / Фото Archdaily

Ідея проєкту – показати, що робота має бути в близькій доступності від житла. На думку експертів, у найближчий час це стане ключовою умовою для розвитку.

Робота в мегаполісі / Фото Archdaily

У Парижі багато офісних приміщень зазнавали збитків останні 4 роки. Останні тенденції показують, що найближчим часом найбільш затребуваними будуть саме офіси, тому адаптація житла – це тенденція, яка буде популярною тривалий час.