Італійські дизайнери відновили палац 1500 року: хто у ньому живе
Джерело:elledecor
Після довгих років занедбання та пустоти у Ломбардії, що на півночі Італії, відновили вражаючу історичну споруду. Дизайнери змогли поєднати історичні деталі із сучасним стилем.
Власниками цієї казкової споруди є нащадки тих, хто звів її у 1500 році. Саме для них і відбувалася реконструкція палацу. Знадобилося кілька місяців і колаборація дизайнерів та реставраторів, щоб відновити історичну велич.
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Проєктом реконструкції займалася відома італійська студія архітектури та дизайну Archiplan.
Головним завдання було відкрити шари різних часів, історичну ліпнину та фрески. Завдяки сучасним підходам нові елементи вдалося впровадити просто та природно.
Сучасний стиль у маєтку втілили завдяки таким деталям інтер’єру як меблі та декор.
Цей зв’язок між протилежностями вдалося реалізувати через вічний процес пошуку краси. Цей палац особливо прекрасний, оскільки у ньому показано неоднозначність речей та їх складність,
– зазначають автори проєкту.
Для палацу була створена спеціальна підлога із дуба. Її особливість полягає у тому, що це точна копія підлоги, яка була тут вистелена сотні років тому.