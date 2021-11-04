Власниками цієї казкової споруди є нащадки тих, хто звів її у 1500 році. Саме для них і відбувалася реконструкція палацу. Знадобилося кілька місяців і колаборація дизайнерів та реставраторів, щоб відновити історичну велич.

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Проєктом реконструкції займалася відома італійська студія архітектури та дизайну Archiplan.

Прекрасний стиль / Фото elledecor

Головним завдання було відкрити шари різних часів, історичну ліпнину та фрески. Завдяки сучасним підходам нові елементи вдалося впровадити просто та природно.

Унікальний проєкт / Фото elledecor

Сучасний стиль у маєтку втілили завдяки таким деталям інтер’єру як меблі та декор.

Цей зв’язок між протилежностями вдалося реалізувати через вічний процес пошуку краси. Цей палац особливо прекрасний, оскільки у ньому показано неоднозначність речей та їх складність,

– зазначають автори проєкту.

Чудовий дизайн / Фото elledecor

Для палацу була створена спеціальна підлога із дуба. Її особливість полягає у тому, що це точна копія підлоги, яка була тут вистелена сотні років тому.