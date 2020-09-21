Сьогодні в Україні будують все більше готелів з нетиповими кімнатами. Власники намагаються зробити інтер'єр кожного приміщення унікальним. До таких належить і готель "Історія" в українських Карпатах.

"Історія" відмовилася від стандартизованих кімнат, повідомляє Starapravda.

Кожне приміщення має власний стиль і персональну легенду.



Готель знаходиться на популярному курорті "Буковель" / Фото Avestravel

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Заклад пропонує тематичну ночівлю. Над дизайном кожного приміщення попрацювали дуже ретельно. Сюди можна приїжджати не раз, адже інтер'єр і атмосфера кімнат суттєво відрізняються.



Інтер’єр у кімнаті "Печера" захоплює гостей готелю / Фото Starapravda

Стіни й стеля кімнат дуже фактурні, вони чудово створюють незвичну атмосферу для гостей. У приміщеннях багато різних аксесуарів, що зображають потрібну епоху.



У кімнаті в українському стилі багато вишивки / Фото Starapravda

Кімната в українському стилі має назву "Кріпацтво". Вона відтворює інтер'єр селянської хати відповідного історичного періоду. Тут багато дерева, вишитих мотивів і тканих аксесуарів.



Кімната "Київська Русь" вражає магічними аксесуарами / Фото Starapravda

Розкішно виглядає інтер’єр під назвою "Київська Русь". Приміщення прикрашене різноманітними дерев'яними аксесуарами, давніми магічними візерунками й оберегами.



В готелі є й більш класичні кімнати / Фото Starapravda

Для відвідувачів, які люблять класичний інтер'єр, підійде кімната "Ренесанс". У ній є типові меблі часів українського відродження: різьблені шафа й ліжко, стримане просте мереживо.



У цій кімнаті гості відчувають себе героями фільмів / Фото Starapravda

У кімнаті "Скіфія" відтворено пересувний спосіб життя: тут є хутро тварин, дерево й різні в'язані аксесуари. Ліжко схоже на віз, якими їздили кочівники.

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Як доїхати: з Києва в Буковель можна доїхати на власному авто. Потрібно дістатися Івано-Франківська і їхати через Надвірну, Яремче, Микуличин, Татарів і Поляницю.

Громадський транспорт: потрібно доїхати потягом до Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців або Львова. Звідти в Буковель можна дістатися автобусом.

Адреса готелю “Історія”: Івано-Франківська обл., c. Поляниця, урочище Подина.

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