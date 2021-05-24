Історичний готель в печері на півдні Італії: фото інтер'єру, що вражає

La Dimora di Metello – це бутик-готель, розташований в місті Матера, Італія, який внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перетворення печерного будинку Manca Studio в елегантний 4-кімнатний готель створило чарівне місце з давнього вапнякового грота

Сон в печері, в оточенні багатої палітри органічних матеріалів, стилю та висококласного дизайну. Що може бути краще? Незвичайний готель La Dimora di Metello – це нетипове поєднання матеріалів та форм, що створює стильну, незабутню атмосферу.

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У готелі є спа, 4 номери з унікальним дизайном, які виглядають як природні гроти, рецепція та відкриті тераси із неймовірним краєвидом.

Поєднання дерева, тераццо та світлого вапнякового грота створило атмосферу свіжості / Фото інстаграм design.only

Дворівневий номер із санвузлом на верхньому поверсі / Фото інстаграм design.only

Архітекторам Manca Studio вдалося зберегти, відреставрувати й додати художню цінність руїнам історичного місця, де знаходиться готель. Він розташований серед чарівних пейзажів з древньою історією, багатими традиціями та простою елегантністю. Руїни на яких був побудований готель стали витонченою історією, яку переповідають заново. Поєднання старовини та сучасності – це продуманий дизайнерський підхід, який створює цікаву атмосферу.

Світло підкреслює текстуру "печери" / Фото інстаграм design.only

Уявіть, які неймовірні фото можна тут зробити! / Фото інстаграм design.only

Світла кольорова палітра з охристими відтінками ідеально поєднується з органічними матеріалами з яких складаються номери й громадські приміщення готелю – глиною, каменем, деревом, лляним текстилем і елегантними елементами зі скла і металу. Виготовлені ​​на замовлення світлі дубові меблі, що натхненні дизайном 60-х років, гармонійно доповнюються сучасними елементами дизайну. Дизайнери досягли ідеального балансу між легкістю і масивністю, традиціями та символами сучасності, що створює атмосферу гармонії й безтурботності.

Робоча зона у готелях дуже важлива, а у цьому номері вона ще й додає натхнення / Фото інстаграм design.only

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Санвузол з окремостоячою ванною. Вау! / Фото інстаграм design.only

Тераса із неповторним краєвидом. Такі сніданки точно закарбуються у вашій пам'яті / Фото інстаграм design.only