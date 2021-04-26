Студія Hafner bau перетворила колишній фермерський будинок у Німеччині на "haus rot", мінімалістичний будинок, в якому співіснують історія та сучасність. Архітектурна студія спроєктувала простір так, щоб зберегти його первісний характер. Дерев’яні балки на стелі чи частини фасаду сараю збереглися і доповнені новими елементами. В інтер'єрі переважають приглушені кольори.

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Неймовірно ефектні дерев'яні балки / Фото інстаграм designboom.com

Історичний фермерський будинок – це зразок народної архітектури в гірському регіоні Альгой у Південній Німеччині, був відремонтований з урахуванням його особливостей. Разом з командою кваліфікованих будівельників та майстрів вдалося зберегти більшу частину конструкції споруди, що знаходилася під загрозою руйнування.

Простора кухня з елементами старої конструкції будинку / Фото інстаграм designboom.com

Стару будівлю було перетворено на мінімалістичний, надійний будинок, який є взірцем того, як можна перетворити фермерське угіддя на стильний заміський маєток.

Коридор з елементами старої конструкції будинку / Фото інстаграм designboom.com

Значна частина старої конструкції будівлі залишається видимою всередині будинку (дерев’яні стіни, а також балки на стелі). Сучасні елементи, такі як комод з підвісними лампочками в їдальні або темні металеві сходи, поєднують минуле з сучасністю.

Необроблений дверний пройом / Фото інстаграм designboom.com

Кухня-їдальня / Фото інстаграм designboom.com

Затишна вітальня з піччю-каміном / Фото інстаграм designboom.com

Ефектна ванна з дерев'яними елементами / Фото інстаграм designboom.com

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Просторе підвіконня оброблене деревом / Фото інстаграм designboom.com

Фасад будівлі / Фото інстаграм designboom.com