Історичне відродження: молода сім'я перетворила 500-річний сарай на шикарне бунгало

На півдні Англії у графстві Вілтшир подружній парі вдалося відреставрувати старовинний сарай та перетворити його на неймовірний дім. У бунгало затишний дизайн наповнений численними предметами сучасного мистецтва.

Сільська місцевість Вілтшир – це оазис англійської природи. Молода пара на чолі із професійним архітектором відреставрувала сарай, якому налічується понад 500 років. Їм вдалося зберегти старовинну конструкцію та доповнити дім комфортними для життя деталями.

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Всередині 500-річний сарай виділяється бетонною підлогою, сучасним мистецтвом та природними відтінками.

Затишна зона / Фото Idealhome

Зонування 18-метрової площі для відпочинку стало однією з найбільших проблем. Первісна споруда мала камін в одному кінці кімнати, але власник хотів, щоб двосторонній камін посередині розбивав простір.

Сучасний та красивий простір / Фото Idealhome

Оскільки ми хотіли зберегти характер балок, на кожному кінці будівлі є по дві кімнати плюс бічне крило для дитячих спалень. Тепло ми отримуємо від наземного опалення, – зазначає власник.

Книги – прикраса будинку / Фото Idealhome

Одна з улюблених частин будинку для сім'ї – це сходи із красивою книжковою шафою. Для того, щоб пом'якшити строгий вигляд старовинної споруди, у простір додали ніжні меблі, килими, рослини та книги.

Прихисток для батьків / Фото Idealhome

Вражаюча головна спальня – це тихе місце для відпочинку. Гардеробна та окрема ванна кімната відокремлюють її від основного житлового приміщення.