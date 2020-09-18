До колекції увійшли торшери, люстри й настільні лампи. Художник виготовив їх із залишків різноманітних матеріалів, що знайшлися в його майстерні.

Серія робіт іспанця Начо Карбонелла стала мистецтвом, що межує з функціональністю, повідомляє Djournal.

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Лампи, немов дерева, "ростуть" з основи / Фото Designboom

Художник спершу створив основу світильників – своєрідний "камінь". Насправді основа складається з паперу, силікону, металу й сталевої сітки. Знадобилося усе, що лежало в майстерні без діла.



Розміри біоморфних ламп досить великі / Фото Wsimag

Начо Карбонелл – один з найнестандартніших і епатажних дизайнерів сьогодення. Відомий своїми біоморфними роботами. Створив серію фантастичних дизайнерських робіт " Carbonell Diversity " для Galleria Rossana Orlandi. Начо народився в Іспанії, а його студія знаходиться в Нідерландах.



Світильники імітують неправильні форми справжніх дерев / Фото Carpetersworkshopgallery

З основи проростає "стебло" лампи, а далі формується "кокон" або "крона" – все як у природі.

Абажури ламп створені з металевої сітки. Цей матеріал досить просто вигинати, надаючи йому химерних, хаотичних форм. Сітка, немов кокон, огортає деревоподібну основу з "гілками".



Незвичні лампи продають на різноманітних інтернет-аукціонах / Фото DesignGallerist

Кокони ламп пофарбовані у світлі відтінки: блідо-рожевий і блакитний.

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Колекція незвичайних світильників продовжує серію предметів декору під назвою Light Mesh. Українською це можна перекласти як "Світлова сітка". До цієї серії також входять різноманітні меблі, форми яких взяті з природи й нескінченної фантазії автора.

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