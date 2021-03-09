З початком пандемії люди стали проводити вдома дуже багато часу. У вітальнях тепер не тільки відпочивають – тут працюють, виховують дітей, займаються творчістю та хоббі.

Вимоги до віталень сильно змінилися. Тепер недостатньо поставити у цій кімнаті диван і телевізор. Вибір багатьох людей падає на багатофункціональні меблі та затишні робочі зони.

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Вигнуті меблі



Квадратні меблі більше не приваблюють покупців / Фото Insider

Меблі з кривими формами повертають нас до природи й створюють відчуття затишку. Строгі геометричні конструкції більше не в моді. Зверніть свою увагу на меблі з плавними вигнутими лініями.

Меблі для кількох мешканців



В тренді багатофункціональні меблі / Фото Insider

Зараз на піку популярності перебувають столи для парної роботи, модульні дивани, які можна перетворити на окремі пуфи, а також журнальні столики, які стають лавочками з приходом гостей.

Подумайте, які меблі вам захочеться приховати у вихідні, а також, чи можна використовувати один і той же стіл для роботи, дитячих домашніх завдань та сніданків.

У моді хутро, зокрема, овчина



В моді теплі та м'які текстури / Фото Insider

Однією з найприємніших тенденцій стала мода на теплі та пухкі тканини в інтер'єрі. Вони дарують відчуття розслаблення й затишку.

Коли ви працюєте з дому, важливо переключатися у режим відпочинку в кінці дня. Приємні текстури допоможуть у цьому. Якщо ж ви не купуєте хутро з етичних міркувань, на допомогу прийдуть його штучні замінники.

Декор, натхненний подорожами



Такий декор може суттєво змінити атмосферу в кімнаті / Фото Insider

Оскільки в реальному житті мандрівок стало мало, люди в усьому світі прикрашають свої домівки екзотичними речами. Це створює неперевершену атмосферу в помешканні.

Використовуйте витвори мистецтва, візерунки, кольори, посуд з різних регіонів та країн.

Секційні дивани знову в моді



Великі дивани знову в тренді / Фото Insider

Оскільки сім'ї почали проводити вдома більше часу, їм знадобилося більше місця. І великі дивані, що вийшли з моди, впевнено туди повертаються.

Дизайнери радять обирати світлі моделі, що не будуть візуально зменшувати кімнату.

Природні елементи



Натуральні матеріали дають відчуття затишку / Фото Insider

Натуральні волокна і текстиль усе частіше замінюють штучні матеріали. Люди почали обирати якість предметів замість їх кількості. Дерево, шерсть, джут, ротанг – усі ці матеріали поповнюють інтер'єри будь-яких стилів.

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Більше мистецтва



Картини в інтер'єрі на піку популярності / Фото Insider

Оскільки в житті людей стало менше культурних заходів, вони почали оточувати себе предметами мистецтва вдома. До того ж колекція скульптур або картин є непоганою фінансовою інвестицією.