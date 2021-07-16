Інтер'єр з відкритою цеглою: в чому головна перевага матеріалу

16 липня 2021 , 18:12
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Джерело:

Home Designing

Для стилю лофт, натхненного промислово-урбаністичною атмосферою, характерні індустріальні елементи, зокрема необроблена цегла, відкриті балки та цементна підлога. Усі ці рішення часто зустрічаються в сучасних інтер'єрах і мають чимало переваг.

Сьогодні, на прикладі роботи студії Le House, розберемо плюси використання відкритої цегли в інтер'єрах. Крім цього, ви зможете почерпнути порцію натхнення та побачити, що таке рішення підходить для приміщень будь-яких призначень. 

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Переваги цегли 


Переваги цегли в інтер'єрі / Фото Home Designing

  • Цегла сама по собі є цікавою текстурою, тож вам не доведеться думати про додаткове оформлення стіни, щоб зробити простір "об'ємнішим". 
  • Цегла – класичний матеріал, який залишається стильним попри зміну трендів та постійну ротацію стилів. 
  • Стійкість до механічних пошкоджень, через що цегла ідеально підходить для ванної кімнати та кухні.
  • Цегла володіє хорошою теплопровідністю. Як наслідок – влітку у будинку зберігатиметься приємна прохолода, а взимку матеріал забезпечить дорогоцінне тепло.
  • Цегла – чудовий звукоізоляційний матеріал, через що її обирають для будинків, які виходять на жваві вулиці.
  • Цегляна стіна не буде забруднюватися, а поверхня матеріалу не поглинатиме пил.
  • Цегла виготовлена з глини, властивості якої пов'язують з позитивним мікрокліматом середовища.

Як використати цеглу в інтер'єрі


Рослина контрастує з червоною цегляною кладкою / Фото Home Designing

Лофтовий інтер’єр квартири, площею 180 квадратних метрів, використовує цеглу в кожній житловій та технічній зоні. Кладка стала як приголомшливим фоном для мотоцикла власника, так і практичним елементом, який служить опірним конструктом.


Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing

Цегла в цьому лофті поєднана з великою кількістю інших індустріальних елементів. Сталеві сходи, які ведуть на другий рівень квартири, розпочинаються з унікальної бетонної лавки. 


Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing


Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing


Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing

Сирий бетон і червона цегла продовжують фігурувати й на другому рівні апартаментів.


Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing

Знайомі матеріали використані й у спальні. Попри загальну холодність лофтових приміщень, завдяки освітленню та мінімалістичній чорно-білій ковдрі, в цьому варіанті цегла допомогла створити затишок. 

Автор: Юлія Бабич