Інтер'єр з відкритою цеглою: в чому головна перевага матеріалу

Для стилю лофт, натхненного промислово-урбаністичною атмосферою, характерні індустріальні елементи, зокрема необроблена цегла, відкриті балки та цементна підлога. Усі ці рішення часто зустрічаються в сучасних інтер'єрах і мають чимало переваг.

Сьогодні, на прикладі роботи студії Le House, розберемо плюси використання відкритої цегли в інтер'єрах. Крім цього, ви зможете почерпнути порцію натхнення та побачити, що таке рішення підходить для приміщень будь-яких призначень.

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Переваги цегли



Переваги цегли в інтер'єрі / Фото Home Designing

Цегла сама по собі є цікавою текстурою, тож вам не доведеться думати про додаткове оформлення стіни, щоб зробити простір "об'ємнішим".

Цегла – класичний матеріал, який залишається стильним попри зміну трендів та постійну ротацію стилів.

Стійкість до механічних пошкоджень, через що цегла ідеально підходить для ванної кімнати та кухні.

Цегла володіє хорошою теплопровідністю. Як наслідок – влітку у будинку зберігатиметься приємна прохолода, а взимку матеріал забезпечить дорогоцінне тепло.

Цегла – чудовий звукоізоляційний матеріал, через що її обирають для будинків, які виходять на жваві вулиці.

Цегляна стіна не буде забруднюватися, а поверхня матеріалу не поглинатиме пил.

Цегла виготовлена з глини, властивості якої пов'язують з позитивним мікрокліматом середовища.

Як використати цеглу в інтер'єрі



Рослина контрастує з червоною цегляною кладкою / Фото Home Designing

Лофтовий інтер’єр квартири, площею 180 квадратних метрів, використовує цеглу в кожній житловій та технічній зоні. Кладка стала як приголомшливим фоном для мотоцикла власника, так і практичним елементом, який служить опірним конструктом.



Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing

Цегла в цьому лофті поєднана з великою кількістю інших індустріальних елементів. Сталеві сходи, які ведуть на другий рівень квартири, розпочинаються з унікальної бетонної лавки.



Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing



Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing



Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing

Сирий бетон і червона цегла продовжують фігурувати й на другому рівні апартаментів.



Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing

Знайомі матеріали використані й у спальні. Попри загальну холодність лофтових приміщень, завдяки освітленню та мінімалістичній чорно-білій ковдрі, в цьому варіанті цегла допомогла створити затишок.