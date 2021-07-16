Сьогодні, на прикладі роботи студії Le House, розберемо плюси використання відкритої цегли в інтер'єрах. Крім цього, ви зможете почерпнути порцію натхнення та побачити, що таке рішення підходить для приміщень будь-яких призначень.
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Переваги цегли
Переваги цегли в інтер'єрі / Фото Home Designing
- Цегла сама по собі є цікавою текстурою, тож вам не доведеться думати про додаткове оформлення стіни, щоб зробити простір "об'ємнішим".
- Цегла – класичний матеріал, який залишається стильним попри зміну трендів та постійну ротацію стилів.
- Стійкість до механічних пошкоджень, через що цегла ідеально підходить для ванної кімнати та кухні.
- Цегла володіє хорошою теплопровідністю. Як наслідок – влітку у будинку зберігатиметься приємна прохолода, а взимку матеріал забезпечить дорогоцінне тепло.
- Цегла – чудовий звукоізоляційний матеріал, через що її обирають для будинків, які виходять на жваві вулиці.
- Цегляна стіна не буде забруднюватися, а поверхня матеріалу не поглинатиме пил.
- Цегла виготовлена з глини, властивості якої пов'язують з позитивним мікрокліматом середовища.
Як використати цеглу в інтер'єрі
Рослина контрастує з червоною цегляною кладкою / Фото Home Designing
Лофтовий інтер’єр квартири, площею 180 квадратних метрів, використовує цеглу в кожній житловій та технічній зоні. Кладка стала як приголомшливим фоном для мотоцикла власника, так і практичним елементом, який служить опірним конструктом.
Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing
Цегла в цьому лофті поєднана з великою кількістю інших індустріальних елементів. Сталеві сходи, які ведуть на другий рівень квартири, розпочинаються з унікальної бетонної лавки.
Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing
Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing
Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing
Сирий бетон і червона цегла продовжують фігурувати й на другому рівні апартаментів.
Інтер'єр з відкритою цеглою / Фото Home Designing
Знайомі матеріали використані й у спальні. Попри загальну холодність лофтових приміщень, завдяки освітленню та мінімалістичній чорно-білій ковдрі, в цьому варіанті цегла допомогла створити затишок.