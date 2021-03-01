Актуальне та застаріле: на що звернути увагу в інтер'єрі спальні

Джерело:24 канал
Якщо прагнете зробити сучасний ремонт, який довго не буде втрачати актуальності, зверніть увагу на поради дизайнерів. Вони розповідають про рішення, що втратили актуальність, а також звертають увагу на модні тренди.
Зверніть увагу на поради фахівців, що допоможуть зробити інтер'єр стильним надовго. Щоб не переробляти ремонт і не купувати нові меблі другий раз одразу після ремонту, розповідаємо про застарілі тенденції в декорі спальні.
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Краще замінити дерматинову оббивку на сучасні варіанти / Фото Nedvijdom
Давно застарілий тренд. Краще обирайте варіанти оббивки із тканини будь-яких кольорів і фактур.
Від ліжок з каретною стяжкою пора відмовитися / Фото Obustroeno
Допустимий варіант, але тільки для класичних інтер'єрів. Для усіх інших обов'язково обирайте ліжко з гладким узголів’ям.
Ніша над ліжком ускладнює процес ремонту / Фото Dekoriko
Досить складне рішення, яке обтяжить інтер'єр та зробить ремонт дорожчим. Якщо хочете виділити зону ліжка, краще оберіть варіант акцентної стіни або асиметричних 3D-конструкцій.
Шафа-купе підходить тільки для невеликих приміщень / Фото Zakaz-mebeli
Підходить тільки для дуже маленького простору. Якщо ж місце дозволяє, обирайте вбудовані шафи або конструкції з дверцятами, що відкриваються назовні.
Конструкції з гіпсокартону краще не використовувати / Фото Remboo
Давно застаріла конструкція. Стеля повинна бути гладкою без зайвих акцентів.
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Картини над ліжком мають дещо застарілий вигляд / Фото Zen.yandex
Краще продумайте комплексний декор усієї кімнати. Розрізнені картини виглядають старомодно і нестильно.