Актуальне та застаріле: на що звернути увагу в інтер'єрі спальні

Якщо прагнете зробити сучасний ремонт, який довго не буде втрачати актуальності, зверніть увагу на поради дизайнерів. Вони розповідають про рішення, що втратили актуальність, а також звертають увагу на модні тренди.

Зверніть увагу на поради фахівців, що допоможуть зробити інтер'єр стильним надовго. Щоб не переробляти ремонт і не купувати нові меблі другий раз одразу після ремонту, розповідаємо про застарілі тенденції в декорі спальні.

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Дерматинова оббивка ліжка



Краще замінити дерматинову оббивку на сучасні варіанти / Фото Nedvijdom

Давно застарілий тренд. Краще обирайте варіанти оббивки із тканини будь-яких кольорів і фактур.

Каретна стяжка на узголів'ї



Від ліжок з каретною стяжкою пора відмовитися / Фото Obustroeno

Допустимий варіант, але тільки для класичних інтер'єрів. Для усіх інших обов'язково обирайте ліжко з гладким узголів’ям.

Ніша над узголів'ям



Ніша над ліжком ускладнює процес ремонту / Фото Dekoriko

Досить складне рішення, яке обтяжить інтер'єр та зробить ремонт дорожчим. Якщо хочете виділити зону ліжка, краще оберіть варіант акцентної стіни або асиметричних 3D-конструкцій.

Шафа-купе



Шафа-купе підходить тільки для невеликих приміщень / Фото Zakaz-mebeli

Підходить тільки для дуже маленького простору. Якщо ж місце дозволяє, обирайте вбудовані шафи або конструкції з дверцятами, що відкриваються назовні.

Багаторівнева стеля



Конструкції з гіпсокартону краще не використовувати / Фото Remboo

Давно застаріла конструкція. Стеля повинна бути гладкою без зайвих акцентів.

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Панно з картин над ліжком



Картини над ліжком мають дещо застарілий вигляд / Фото Zen.yandex

Краще продумайте комплексний декор усієї кімнати. Розрізнені картини виглядають старомодно і нестильно.