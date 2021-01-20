Хто з нас не мріяв про розкішний лофт з великими вікнами та високими стелями. Часто такі квартири роблять в промислових будівлях, на закинутих заводах та в недобудованих офісних центрах.

Ідея робити квартири в приміщеннях індустріального призначення прийшла до нас із Заходу. Про інтер'єр з типовим скандинавським характером повідомляє ресурс Pufikhomes.

Читайте Наймодніші кольори 2021 року в інтер'єрі: що радять фахівці



Оригінальні світильники підкреслюють загальний стиль в помешканні / Фото Pufikhomes

У цьому приміщенні є великі колони й відкриті балки, що залишилися "на пам'ять" про минуле будівлі.

Тут великі вікна, оздоблені чорним профілем. Усе це підкреслює типовий індустріальний стиль.



Дерево робить приміщення теплим / Фото Pufikhomes

Квартира розташована у Стокгольмі, Швеція. Її зробили в приміщенні колишнього заводу, який переоблаштували під стильне житло.

Зазвичай у таких будівлях роблять помешкання в стилі лофт, однак ця квартира має скандинавський характер.



Чорний фасад кухні розбавили білим столом з кольоровими стільцями / Фото Pufikhomes

В інтер'єрі використали типові кольори: білий, сірий та чорний. Тут багато натурального дерева: з нього зроблена підлога, столики, комоди.

Кухня й вітальня складають єдиний відкритий простір. Цікавим рішенням стали сірі кухонні фасади та чорні відкриті полиці для посуду.



Великі вікна у чорних рамах нагадують про індустріальний характер будівлі / Фото Pufikhomes

В інтер'єрі спалень використали типові для скандинавського стилю пледи та текстиль. Стіни прикрашають постери й мінімалістичні картини.



Текстиль і дерево пом'якшують промислові форми старого заводу / Фото Pufikhomes

В Україні Ніжна та світла квартира в Голосіївському районі Києва: фото інтер'єрів

Більше фото квартири у скандинавському стилі дивіться тут: