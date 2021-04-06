Інтер'єр 6-поверхового бару у Львові, який варто побачити на власні очі: фото

Будівля з одразу шістьма барами розташована в історичному центрі Львова. Інтер'єр MAD Bars House демонструє повагу до місцевої культури та ремісничих традицій. Це історія про затишок, алкогольні напої, джаз, задоволення та магію. Проєкт розробили київські дизайнери YOD studio.

MAD Bars House – це шестиповерхова будівля з унікальною концепцією, яка знайшла своє відображення в інтер'єрі. Під одним дахом розмістилося 5 барів та ресторанів. Чим вищий поверх, тим вищий відсоток алкоголю в напоях, які вони подають – чудовий маркетинговий хід. Незабутній (але якщо ви весь вечір на останньому поверсі провели, то, можливо, і "забутній") вікенд у Львові гарантований, адже кожен знайде тут щось "своє".

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"Ми втілили ідею збільшення рівня алкоголю на кожному поверсі дизайном сходів. Кожна сходова площадка має мозаїчне піксельне зображення, яке показує, який відсоток алкоголю притаманний певному поверху. Ви можете почати свій шлях з пабу на першому поверсі, пройти через виноградну лозу та вишукані страви та дійти до затишного бару з фірмовими коктейлями та місцевими лікерами під дахом. Або ж скористатися ліфтом", – розповідають дизайнери YOD studio

Сходовий майданчик із зображенням міцності напоїв на поверсі / Фото behance

Перший поверх – паб Varvar. Там ви можете спробувати авторське пиво. Є екрани зі спортивним мовленням і довга дерев'яна барна стійка без жодного стику. Виготовлена з дуба, який був дерев’яним брусом близько 150 років тому.

Паб на першому поверсі / Фото behance

Паб на першому поверсі / Фото behance

Цікаве рішення вішаків для одягу – це нагадування, що колись тут була взуттєва майстерня / Фото behance

Win Bar розташований на другому поверсі. Тут ви можете побачити скляні світильники, виготовлені на замовлення, старовинні стільці Bauhaus та високі полички з пляшками вина з усього світу. Одна зі стін є оздоблена дерев’яними ливарними формами. Їх придбали їх у місцевій майстерні склярів.

Винний бар на другому поверсі / Фото behance

Винний бар на другому поверсі / Фото behance

Необроблені стіни створюють особливу атмосферу / Фото behance

Барна стійка з історією та скляні світильники від львівських майстрів у вигляді комети / Фото behance

Третій поверх – ресторан Wona. Є відкрита кухня, як сцена для гастрономічних шоу в межах досяжності від клієнта. Інтер’єр чистий і чіткий: світле дерево, плитка з легким покриттям, приглушене світло.

Бар на третьому поверсі / Фото behance

Ідеальне стикування плитки на барній стійці / Фото behance

На п'ятому поверсі – це класичний американський бар з квадратною стійкою посередині залу. Тут є сцена та місце для діджеїв. На килимі художній малюнок, а світло відбивається на рельєфній сталевій похилій стелі.

Бар в американському стилі на п'ятому поверсі / Фото behance

Бар в американському стилі на п'ятому поверсі / Фото behance

Зверніть увагу на узори барної стійки / Фото behance

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Шостий поверх – бар Мольфар. Там ви можете спробувати українську барну міксологію, інгредієнти якої готували у власній лабораторії з місцевих трав та рослин. Пляшки із темного скла, глибокі шезлонги, відкритий камін, хутро, тіні, аромати та камерна атмосфера – це все можна побачити й відчути тут.

Бар, що пройнявся духом Львова на шостому поверсі / Фото behance

Барні стільці вкриті хутром / Фото behance

Футуристичні форми меблів у поєднанні із різними текстурами / Фото behance

Думаєте, ми пропустили четвертий поверх? Ні, весь четвертий поверх відокремлений як велика кухня, де готують усі страви для всіх меню на різних поверхах.

На кожному поверсі закладу є інший бар, але всі вони мають спільну колірну палітру та стилістику. Деякі цегляні стіни ми залишили частково непокритими, щоб підкреслити цінність будівлі XIX століття. Щоб віддати належне взуттєвій майстерні, яка знаходилася там століття тому, ми зробили плечі з дерев’яних підставок для взуття та обмотали всі поручні шкірою. – зазначають дизайнери.

Циркульні сходи на терасу / Фото behance

Санвузол на мінус першому поверсі / Фото behance

Інтер'єр продовжує дух самої будівлі та вдихає у неї нові нестандартні рішення. Кожен поверх різний і схожий із попереднім водночас. Світло, малоформатна плитка, необроблені цегляні стіни та авторські меблі роблять інтер'єр неповторним.