Інтер'єр 6-поверхового бару у Львові, який варто побачити на власні очі: фото

Джерело:yoddesign.com.ua
Будівля з одразу шістьма барами розташована в історичному центрі Львова. Інтер'єр MAD Bars House демонструє повагу до місцевої культури та ремісничих традицій. Це історія про затишок, алкогольні напої, джаз, задоволення та магію. Проєкт розробили київські дизайнери YOD studio.
MAD Bars House – це шестиповерхова будівля з унікальною концепцією, яка знайшла своє відображення в інтер'єрі. Під одним дахом розмістилося 5 барів та ресторанів. Чим вищий поверх, тим вищий відсоток алкоголю в напоях, які вони подають – чудовий маркетинговий хід. Незабутній (але якщо ви весь вечір на останньому поверсі провели, то, можливо, і "забутній") вікенд у Львові гарантований, адже кожен знайде тут щось "своє".
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"Ми втілили ідею збільшення рівня алкоголю на кожному поверсі дизайном сходів. Кожна сходова площадка має мозаїчне піксельне зображення, яке показує, який відсоток алкоголю притаманний певному поверху. Ви можете почати свій шлях з пабу на першому поверсі, пройти через виноградну лозу та вишукані страви та дійти до затишного бару з фірмовими коктейлями та місцевими лікерами під дахом. Або ж скористатися ліфтом", – розповідають дизайнери YOD studio
Сходовий майданчик із зображенням міцності напоїв на поверсі / Фото behance
Паб на першому поверсі / Фото behance
Паб на першому поверсі / Фото behance
Цікаве рішення вішаків для одягу – це нагадування, що колись тут була взуттєва майстерня / Фото behance
Бар на третьому поверсі / Фото behance
Ідеальне стикування плитки на барній стійці / Фото behance
Бар в американському стилі на п'ятому поверсі / Фото behance
Бар в американському стилі на п'ятому поверсі / Фото behance
Зверніть увагу на узори барної стійки / Фото behance
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Бар, що пройнявся духом Львова на шостому поверсі / Фото behance
Барні стільці вкриті хутром / Фото behance
Футуристичні форми меблів у поєднанні із різними текстурами / Фото behance
На кожному поверсі закладу є інший бар, але всі вони мають спільну колірну палітру та стилістику. Деякі цегляні стіни ми залишили частково непокритими, щоб підкреслити цінність будівлі XIX століття. Щоб віддати належне взуттєвій майстерні, яка знаходилася там століття тому, ми зробили плечі з дерев’яних підставок для взуття та обмотали всі поручні шкірою. – зазначають дизайнери.