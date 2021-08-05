У нью-йоркському районі Сохо магазин Zara отримав нову вітрину, яка має незвичний та особливий вигляд. Проєкт належить відомій художній студії ShaneF Motion Design, яка спеціалізується на абстрактному дизайні.

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Творець чарівного об'єкта Шейн є художником, який досліджує абстракцію за допомогою 3D-дизайну. Його роботи натхненні математичними розрахунками та явищами природи. Анімація зосереджена на гіперреалізмі та створена за допомогою комп'ютерної графіки.

Компанія Zara продовжує прогресувати на міжнародному ринку, особливо у Північній Америці. У 2016 році бренд відзначився у Нью-Йорку відкриттям магазину площею 4 400 квадратних метрів. Особливим було і його розташування на Бродвей-авеню на Манхеттені.



Вивіска магазину як художня виставка / Фото ShaneF Motion Design

Нова вивіска магазину одразу захопила всіх прохожих та відвідувачів магазину. Вражаюча 3D інсталяція – це яскрава анімація, яка не може не привернути уваги.

Тривимірне вікно Zara пропонує спалахує гамою кольорів та гіпнотизує. Це чудова ідея привернення уваги та залучення нових клієнтів.

Завдяки технології, яку використав Шейн Фу, вітрина магазину Zara оживає і спалахує гамою кольорів у вигляді маленьких кульок. Частини інсталяції створюють між собою абстрактні форми у великій білій кабіні, але це насправді лише оптична ілюзія, що заворожує з першого погляду.