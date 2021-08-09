Інноваційні рішення та максимум простору: як виглядає дім без стін та декору

Будинок, площа якого становить 345 квадратних метрів, збудований таким чином, щоб зі всіх сторін розкривався вид на навколишню природу. Водночас архітектори вигадали рішення, яке допоможе захистити дім від сонця та забезпечити додаткову приватність.

По периметрі усієї конструкції розташовані вертикальні жалюзі. Їх можна відкривати, закривати, а також регулювати таким чином, щоб відкритою залишалася лише одна стіна. Аналогічні алюмінієві ставні використовуються в інтер'єрі гардеробу та служать ніжками для меблів.

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Тут немає стін (в такому вигляді як ми звикли їх бачити), тут не так багато декору. Відтак будинок сам служить прикрасою інтер'єру,

– розповідають автори проєкту.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Велика частина меблів зроблена з дерева. Це надає будинку трохи тепла та атмосфери гостинності. В протилежному разі він міг би виглядати холодним та порожнім.

Концепція та реалізація



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Провідна концепція полягала у створенні об'єкту з панорамними вікнами, які допоможуть відкрити вид на сусіднє озеро. Вже у процесі створення дому архітектори вирішили залишити можливість повністю забрати умовні стіни та милуватися природою з будь-якої зони приміщення.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Найбільшою проблемою при створенні цього будинку виявився похилий рельєф ділянки. Щоб вирівняти її, архітектори використали бетонні плити. Одна з таких переходить в басейн, який забезпечує додаткову підтримку каркасу.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Зелений дах допомагає підтримувати прохолоду в будинку та робить його ще екологічнішим.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Зараз студія, яка займалася реалізацією дому, використовує будинок для роботи та відпочинку. Деякі архітектори приходять сюди й у вихідні за новою порцією натхнення.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell



Дім з бетону та скла / Фото Dwell