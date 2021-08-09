По периметрі усієї конструкції розташовані вертикальні жалюзі. Їх можна відкривати, закривати, а також регулювати таким чином, щоб відкритою залишалася лише одна стіна. Аналогічні алюмінієві ставні використовуються в інтер'єрі гардеробу та служать ніжками для меблів.

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Тут немає стін (в такому вигляді як ми звикли їх бачити), тут не так багато декору. Відтак будинок сам служить прикрасою інтер'єру,

– розповідають автори проєкту.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Велика частина меблів зроблена з дерева. Це надає будинку трохи тепла та атмосфери гостинності. В протилежному разі він міг би виглядати холодним та порожнім.

Концепція та реалізація



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Провідна концепція полягала у створенні об'єкту з панорамними вікнами, які допоможуть відкрити вид на сусіднє озеро. Вже у процесі створення дому архітектори вирішили залишити можливість повністю забрати умовні стіни та милуватися природою з будь-якої зони приміщення.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Найбільшою проблемою при створенні цього будинку виявився похилий рельєф ділянки. Щоб вирівняти її, архітектори використали бетонні плити. Одна з таких переходить в басейн, який забезпечує додаткову підтримку каркасу.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Зелений дах допомагає підтримувати прохолоду в будинку та робить його ще екологічнішим.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell

Зараз студія, яка займалася реалізацією дому, використовує будинок для роботи та відпочинку. Деякі архітектори приходять сюди й у вихідні за новою порцією натхнення.



Дім з бетону та скла / Фото Dwell



Дім з бетону та скла / Фото Dwell