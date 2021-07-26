Квартал M City – це найбільший проєкт висотної забудови у Канаді. Перші дві вежі, які уже почали зводити, створила канадська архітектурна студія Core Architects.

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Вони отримали цікавий зигзагоподібний дизайн. Вежі матимуть житлове призначення, а їх висота становитиме 198 і 201 метр.

Площа забудови займатиме майже 7 гектарів / Фото UrbanToronto

Будівництво кварталу розпочалося ще у 2018 році. Зараз висота перших веж вже налічує 26 і 30 поверхів.

Шикарний дизайн вежі / Фото UrbanToronto

Попередня вартість проєкту становить 1,5 мільярда доларів. На території нового кварталу планують розмістити близько 6 тисяч апартаментів та сотні офісних приміщень.

Неймовірний квартал / Фото UrbanToronto

Найвищий хмарочос М3 стане однією із найвищих веж у Торонто. Він буде завершений у 2023 році.