Інновації майбутнього: у Словаччині створять неймовірний центр кіберпезпеки

Архітектурна студія BIG додасть у своє портфоліо ще один неймовірний проєкт. У Братиславі з'явиться великий центр для інноваційних технологій.

Компанія ESET, яка базується у Братиславі та займається кібербезпекою, незабаром матиме у столиці Словаччини неймовірний 12-поверховий кампус. Проєкт вражає своїми масштабами та інноваційністю.

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Будівлю зведуть на місці колишнього військового госпіталя. Загальна площа проєкту складає понад 55 тисяч квадратних метрів.

Місце розвитку технологій / Фото Dezeen

Загалом тут буде 12 будівель, кожна з них матиме свою мету. Усі вони організовані навколо великого двору з ландшафтними просторами. Весь проєкт уніфікований завдяки спільному хвилястому даху.

Тут буде творитися майбутнє / Фото Dezeen

ESET Campus – це простір, де працівники та гості будуть не лише в комфорті, а й огорнуті натхненням. Це місце, яке спонукає творити та підкорювати нові вершини.