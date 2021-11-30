Компанія ESET, яка базується у Братиславі та займається кібербезпекою, незабаром матиме у столиці Словаччини неймовірний 12-поверховий кампус. Проєкт вражає своїми масштабами та інноваційністю.
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Будівлю зведуть на місці колишнього військового госпіталя. Загальна площа проєкту складає понад 55 тисяч квадратних метрів.
Місце розвитку технологій / Фото Dezeen
Загалом тут буде 12 будівель, кожна з них матиме свою мету. Усі вони організовані навколо великого двору з ландшафтними просторами. Весь проєкт уніфікований завдяки спільному хвилястому даху.
Тут буде творитися майбутнє / Фото Dezeen
ESET Campus – це простір, де працівники та гості будуть не лише в комфорті, а й огорнуті натхненням. Це місце, яке спонукає творити та підкорювати нові вершини.