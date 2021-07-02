Інновації будівництва: у Стамбулі завершують зводити дивовижні вежі-близнюки
Джерело:Archdaily
У Стамбулі завершується будівництво неймовірних веж-близнюків Ziraat Bank Towers. Новітні хмарочоси матимуть висоту у 219 і 193 метри.
Вежі-близнюки стануть штаб-квартирою банку Ziraat у Стамбулі. Бізнес-комплекс зводять у новому стамбульському фінансовому центрі. Цей новий район багатоповерхівок буде розміщувати штаб-квартири найбільших турецьких корпорацій.
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Проєкт зведений відомою архітектурною студією KPF. Форма комплексу нагадує Тугрі – традиційний каліграфічний підпис Османської імперії.
У вежах планують розташувати штаб-квартиру банку, комерційні офісні приміщення, торгівельні площі на першому поверсі та підземний паркінг.
Дизайн веж спирається на культурну спадщину Стамбула та історичну архітектуру. Обидві будівлі пов'язує подіум та спільний вхід.
Чудовий простір для роботи / Фото ArchDaily
Серед особливих зручностей комплексу – молитовні кімнати та балкони із зеленими просторами. У будівлі спорудили кілька мостів, які перетинають атріум на різних рівнях, щоб створити візуальні та фізичні зв'язки між поверхами.