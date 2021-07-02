Вежі-близнюки стануть штаб-квартирою банку Ziraat у Стамбулі. Бізнес-комплекс зводять у новому стамбульському фінансовому центрі. Цей новий район багатоповерхівок буде розміщувати штаб-квартири найбільших турецьких корпорацій.

Читайте також Як правильно обрати кондиціонер для дому: практичні поради

Проєкт зведений відомою архітектурною студією KPF. Форма комплексу нагадує Тугрі – традиційний каліграфічний підпис Османської імперії.

Шикарний проєкт / Фото ArchDaily

У вежах планують розташувати штаб-квартиру банку, комерційні офісні приміщення, торгівельні площі на першому поверсі та підземний паркінг.

Вежі мають 40 та 46 поверхів / Фото ArchDaily

Дизайн веж спирається на культурну спадщину Стамбула та історичну архітектуру. Обидві будівлі пов'язує подіум та спільний вхід.



Чудовий простір для роботи / Фото ArchDaily

Серед особливих зручностей комплексу – молитовні кімнати та балкони із зеленими просторами. У будівлі спорудили кілька мостів, які перетинають атріум на різних рівнях, щоб створити візуальні та фізичні зв'язки між поверхами.