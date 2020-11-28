Сьогодні все більше дизайнерів радять обирати індукційну плиту для кухні. Розповідаємо, у чому переваги цього виду плит.

Дизайнер Катерина Попова називає основні переваги індукційних варочних плит у своєму блозі на Youtube.

За темою: Як обрати стиль інтер'єру: 5 простих кроків від дизайнера

Індукційна плита – це електрична варочна поверхня. Вона гріє тільки металевий посуд. Інші види посуду на такій плиті не нагріються.



Індукційна плита має чимало переваг / Фото Kvartblog

Переваги індукційних плит:

Мінімалістичний дизайн

З першого погляду складно зрозуміти, що перед вами. Вимкнена індукційна поверхня має вигляд чорного глянцевого квадрата. Вона легко вписується в дизайн будь-якої кухні.

Проста у використанні

В індукційній плиті можна миттєво збільшити або зменшити температуру нагріву. Це значно спрощує приготування їжі. Якщо у вас закипіла рідина і вам потрібно терміново зменшити температуру – індукційна поверхня ідеально справиться з цим.



Для індукційної плити потрібен металевий посуд / Фото ДВД

У спіральних електричних плитах така функція недоступна – спіраль розігрівається і вистигає досить довго.

Безпека

Індукційна плита гріє тільки металевий посуд і більше нічого. На ній не підгорять шматочки їжі, що впали з каструлі. Нею не обпечуться діти або домашні тварини.

Якщо ви поставили не той посуд, різко прибрали його або забули вимкнути плиту – вона подасть сигнал і незабаром вимкнеться.

Також ця плита не спалює кисень і не виділяє продукти горіння, на відміну від газової.

Поверхню легко чистити

Після приготування їжі її достатньо витерти ганчіркою.



За індукційною поверхнею просто доглядати / Фото vyborexpertov.com

Економія електроенергії

Індукційна плита гріє тільки посуд і більше нічого, тому економія може становити до 30 відсотків у порівнянні з іншими електроплитами.

Потужна плита

Плита допоможе вам готувати улюблені страви максимально швидко. Воду на ній можна закип'ятити протягом 2 хвилин.



Така плита безпечна у використанні / Фото vyborexpertov.com

Цікаво: Усе шоколадне та гігантська скульптура: фото найбільш інстаграмного закладу в Будапешті

Недоліками індукційних плит є:

Вища ціна у порівнянні з іншими видами плит.

у порівнянні з іншими видами плит. Потреба у спеціальному посуді: на ній працюють металеві каструлі. Сковорідки потрібно обирати зі спеціальним маркуванням "Для індукційних плит". На таких плитах чудово працює чавунний посуд.

Індукційні плити дуже комфортні у використанні, тому сьогодні дизайнери радять обирати саме їх.