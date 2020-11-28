Індукційна плита для кухні: названо ключові переваги
Сьогодні все більше дизайнерів радять обирати індукційну плиту для кухні. Розповідаємо, у чому переваги цього виду плит.
Дизайнер Катерина Попова називає основні переваги індукційних варочних плит у своєму блозі на Youtube.
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Індукційна плита– це електрична варочна поверхня. Вона гріє тільки металевий посуд. Інші види посуду на такій плиті не нагріються.
Індукційна плита має чимало переваг / Фото Kvartblog
Переваги індукційних плит:
Мінімалістичний дизайн
З першого погляду складно зрозуміти, що перед вами. Вимкнена індукційна поверхня має вигляд чорного глянцевого квадрата. Вона легко вписується в дизайн будь-якої кухні.
Проста у використанні
В індукційній плиті можна миттєво збільшити або зменшити температуру нагріву. Це значно спрощує приготування їжі. Якщо у вас закипіла рідина і вам потрібно терміново зменшити температуру – індукційна поверхня ідеально справиться з цим.
Для індукційної плити потрібен металевий посуд / Фото ДВД
У спіральних електричних плитах така функція недоступна – спіраль розігрівається і вистигає досить довго.
Безпека
Індукційна плита гріє тільки металевий посуд і більше нічого. На ній не підгорять шматочки їжі, що впали з каструлі. Нею не обпечуться діти або домашні тварини.
Якщо ви поставили не той посуд, різко прибрали його або забули вимкнути плиту – вона подасть сигнал і незабаром вимкнеться.
Також ця плита не спалює кисень і не виділяє продукти горіння, на відміну від газової.
Поверхню легко чистити
Після приготування їжі її достатньо витерти ганчіркою.
За індукційною поверхнею просто доглядати / Фото vyborexpertov.com
Економія електроенергії
Індукційна плита гріє тільки посуд і більше нічого, тому економія може становити до 30 відсотків у порівнянні з іншими електроплитами.
Потужна плита
Плита допоможе вам готувати улюблені страви максимально швидко. Воду на ній можна закип'ятити протягом 2 хвилин.
Така плита безпечна у використанні / Фото vyborexpertov.com
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Недоліками індукційних плит є:
- Вища ціна у порівнянні з іншими видами плит.
- Потреба у спеціальному посуді: на ній працюють металеві каструлі. Сковорідки потрібно обирати зі спеціальним маркуванням "Для індукційних плит". На таких плитах чудово працює чавунний посуд.
Індукційні плити дуже комфортні у використанні, тому сьогодні дизайнери радять обирати саме їх.
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