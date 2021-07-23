Індійський колорит у Києві: яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу

23 липня 2021 , 12:03
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Джерело:

Home Designing

Якщо ви хочете створити по-справжньому індивідуальний житловий простір, використайте еклектичний підхід. Поєднайте у своєму домі протилежні стилі, використайте яскраві кольори та приправте це все декором ручної роботи. Саме так й створювався цей незвичний та яскравий інтер'єр для київської квартири. Й вийшло неймовірно!

Індійські твори мистецтва в цьому домі органічно перетікають в сучасні яскраві меблі. Поруч на стіні видніються класичні дерев'яні рейки, а в кімнатах проглядається сучасна техніка. На перший погляд, таке різномаїття повинно спантеличити, але завдяки гармонійному поєднанню, ці елементи не викликають дисонансу. 

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Величезне кругле дзеркало в коридорі відбиває зелене місце для сидіння / Фото Home Designing


Еклектика у квартирі / Фото Home Designing

Квартира, площею 83 квадратних метри в Києві, прикрашена приголомшливими вінтажними індійськими творами мистецтва. За функціональну частину простору відповідають темно-зелені, гірчичні та рубіново-червоні акцентні меблі.

В обідній зоні невеликий обідній стіл оточений стільцями різних стилів. Це створює візуальну впорядкованість в інтер'єрі. Люстра з бісеру виконує декоративну функцію,  створюючи композиційну цілісність з твором індійського мистецтва, який висить поруч.

Кухня 


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing

Темно-зелені відтінки кухні контрастують з червоним холодильником.

Підвісні світильники над стільницею з білого мармуру забезпечують спокійну зону для приготування та вживання їжі. 

Місце для читання та кабінет 


Як облаштувати балкон / Фото Home Designing

Балкон служить куточком для читання. Сучасні настінні бра створюють мідний акцент на дерев'яній ґратчастій панелі. Декоративні подушки додають еклектичному дому невимушеності та легкості.


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing

Робочу зону відділяє зелена колона, яка знаходить своє продовження в дивані, розміщеному навпроти. Етнічний килимок поєднується з подушками з подібним принтом.

Спальня 


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing

Стіни з коричневої глини створюють глибину і фактуру стін у спальні. Важливим елементом є й металеві підвісні світильники. 

Санвузол


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing


Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing

Раковина з кованої міді для ванни з темно-зеленими акцентами, є яскравим текстурним елементом.

 
Автор: Юлія Бабич