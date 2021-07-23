Індійські твори мистецтва в цьому домі органічно перетікають в сучасні яскраві меблі. Поруч на стіні видніються класичні дерев'яні рейки, а в кімнатах проглядається сучасна техніка. На перший погляд, таке різномаїття повинно спантеличити, але завдяки гармонійному поєднанню, ці елементи не викликають дисонансу.

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Величезне кругле дзеркало в коридорі відбиває зелене місце для сидіння / Фото Home Designing



Еклектика у квартирі / Фото Home Designing

Квартира, площею 83 квадратних метри в Києві, прикрашена приголомшливими вінтажними індійськими творами мистецтва. За функціональну частину простору відповідають темно-зелені, гірчичні та рубіново-червоні акцентні меблі.

В обідній зоні невеликий обідній стіл оточений стільцями різних стилів. Це створює візуальну впорядкованість в інтер'єрі. Люстра з бісеру виконує декоративну функцію, створюючи композиційну цілісність з твором індійського мистецтва, який висить поруч.

Кухня



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing

Темно-зелені відтінки кухні контрастують з червоним холодильником.

Підвісні світильники над стільницею з білого мармуру забезпечують спокійну зону для приготування та вживання їжі.

Місце для читання та кабінет



Як облаштувати балкон / Фото Home Designing

Балкон служить куточком для читання. Сучасні настінні бра створюють мідний акцент на дерев'яній ґратчастій панелі. Декоративні подушки додають еклектичному дому невимушеності та легкості.



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing

Робочу зону відділяє зелена колона, яка знаходить своє продовження в дивані, розміщеному навпроти. Етнічний килимок поєднується з подушками з подібним принтом.

Спальня



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing

Стіни з коричневої глини створюють глибину і фактуру стін у спальні. Важливим елементом є й металеві підвісні світильники.

Санвузол



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing



Яскраве житло з вкрапленням етніки та вінтажу / Фото Home Designing

Раковина з кованої міді для ванни з темно-зеленими акцентами, є яскравим текстурним елементом.