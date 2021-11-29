Інь та ян: як створити ідеальну спальню для пари

Спальня – це приватний простір для спокою та релаксації. До облаштування цієї кімнати слід підходити з особливою обережністю та чутливістю. Спальня повинна бути організована таким чином, щоб люди, які ділять простір, відчували себе затишно і комфортно.

Спальня для двох повинна стати місцем відпочинку після важкого дня, повного обов'язків. Пам’ятаймо, що це також місце повсякденних розмов та близькості. Варто відрегулювати кожен елемент так, щоб обидві сторони відчували себе комфортно.

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Інтер’єр спальні має бути сприятливим як для відпочинку, так і для ледачих, недільних ранків і сніданків, які подають прямо до ліжка. Ця кімната повинна бути облаштована функціонально і компактно, а також базуватися на приглушених кольорах і візерунках.

Романтичний простір / Фото pexels

Звичайно, найважливіший предмет меблів, який займе центральне місце – це ліжко зі зручним матрацом. Існують різні моделі – від дерев'яних каркасів до масивних ліжок з оббивкою для постільної білизни. Велике значення має розмір кімнати, але зручне ліжко для двох повинно бути не менше ніж 140 на 200 сантиметрів.

Чарівний затишок / Фото pexels

Спальня – це місце для відпочинку, тому краще уникати прикрас, які надто яскраві або привертають увагу. Варто наголошувати на елементах аранжування, які виконують свою функціональну роль і водночас будуть стриманою прикрасою. Йдеться насамперед про текстиль: килим, абажури, гардини, покривало чи постільна білизна. Варто використати все, що надасть інтер’єру характер і створить неповторну атмосферу.

Поради для комфорту / Фото pexels

У цій кімнаті варто відмовитися від яскравих, інтенсивних кольорів, різкого світла або занадто абстрактних форм. Цікавого ефекту можна досягти, використовуючи пастель і натуральні матеріали: дерево, бетон або скло. Пам’ятайте, що кольори інтер’єру впливають не тільки на декор, але і на наше сприйняття.

Проста чарівність / Фото pexels

Не варто забувати про романтику: ароматизована свічка, музика та красива постільна білизна – обов’язкові елементи простору!