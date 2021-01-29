Дочекалися: IKEA відкриває перший магазин в Україні

Шведський бренд меблів та декору для дому відкриває фізичний магазин у Києві. Відвідати його можна буде вже з 1 лютого.

Джерело: 24 канал

Улюбленець багатьох – бренд IKEA вже давно очікували на українському ринку. Дотепер товари можна було придбати тільки в онлайн-режимі.

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Перший магазин IKEA буде розташований у торговому центрі Blockbuster Mall, що в Києві.



Фізичний магазин IKEA стане першим не тільки в Києві, а й у Південно-Східній Європі / Фото IKEA

Відповідно до карантинних норм, новий магазин одночасно зможе вмістити до 500 відвідувачів.

Магазин у Києві стане першим магазином у міському форматі в Південно-Східній Європі (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія).

проспект Степана Бандери, 36, торговий центр Blockbuster Mall.

Як знайти магазин IKEA в Києві на карті:

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