Дочекалися: IKEA відкриває перший магазин в Україні

Шведський бренд меблів та декору для дому відкриває фізичний магазин у Києві. Відвідати його можна буде вже з 1 лютого.
Джерело: 24 канал
Улюбленець багатьох – бренд IKEA вже давно очікували на українському ринку. Дотепер товари можна було придбати тільки в онлайн-режимі.
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Перший магазин IKEA буде розташований у торговому центрі Blockbuster Mall, що в Києві.
Фізичний магазин IKEA стане першим не тільки в Києві, а й у Південно-Східній Європі / Фото IKEA
Відповідно до карантинних норм, новий магазин одночасно зможе вмістити до 500 відвідувачів.
Магазин у Києві стане першим магазином у міському форматі в Південно-Східній Європі (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія).Адреса першого магазину IKEA в Києві: проспект Степана Бандери, 36, торговий центр Blockbuster Mall.
Як знайти магазин IKEA в Києві на карті:
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