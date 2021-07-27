Іграшки, абстракції та яскраві кольори: як виглядає креативний офіс в Абу-Дабі – фото

Дизайни офісів можуть бути нудним. Але архітектурна студія Roar знайшла спосіб боротьби зі сірими робочими буднями. Спеціально для офісу з питань справ дітей, було розроблено креативний простір, який дозволяє поглянути на світ через призму гри.

Завдяки нестандартному підходу дизайнерська студія розробила робочий простір, де затверджуються стратегії, проходять наради та розв'язуються серйозні завдання. При цьому працівники ніколи не забувають, що їх основна діяльність стосується розвитку дітей дошкільного віку.

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На рецепції працівників та гостей офісу зустрічає пухнастий монстр. Це відразу задає незвичний тон та відрізняє офіс з-поміж інших робочих просторів.



Рецепція офісу / Фото Ad Middle East

Основне завдання дизайну полягало в створенні простору, який привертатиме увагу дитячою грайливістю та зможе бути серйозним офісом, – розповідає головний дизайнер проєкту, – ми постійно нагадували собі, що це не місце для дітей, а простір для дорослих, які приймають рішення, які стосуються дітей.



В просторі домінують світлі тони / Фото Ad Middle East

Від фетрової карти ОАЕ до дзеркал, які викривлюють простір – увесь декор вироблявся на замовлення студії. Стіни офісу прикрашені зображеннями місцевих тварин, а меблі виконують роль абстрактних грайливих акцентів. При цьому, це не випадкове скупчення кумедних та милих речей. Впродовж роботи над проєктом, команда дизайнерів та архітекторів провела чимало психологічних досліджень, які допомогли підібрати нейтральні кольори та форми, які налаштовують на робочий лад.



Робочий простір / Фото Ad Middle East

Розробники проєкту переконані, що такий дизайн позитивно вплине на майбутнє покоління, а цей офіс стане хорошим нагадуванням з чого все розпочалося.



Обідня зона / Фото Ad Middle East

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