Канадська студія Paul Bernier Architecte завершила будівництво котеджу для молодої пари. Проєкт розташований на березі озера Lac des Deux-Montagnes, популярного району для вітрильного та водних видів спорту поблизу Монреаля.

Читайте Тропічний рай: будинок у В'єтнамі, дозволити який собі може кожен

Однокімнатна будівля складається з цокольного поверху та особливої спальні на другому поверсі. За словами архітекторів, неправильні обриси першого поверху продиктовані формою ділянки та іншими умовами зонування.

Неймовірний дизайн / Фото dezeen

Інтер’єри виконані у мінімалістичному стилі. Розсувні скляні двері пропускають багато природного світла. Цікава форма споруди дозволяє безперешкодно насолоджуватися краєвидом на озеро. Зона вітальні має розсувну стіну, яка розширює простір і відриває зону патіо.

Чудовий стиль / Фото dezeen

Навісний дах хатини забезпечує тінь для периметра будівлі та виступає в якості платформи для верхнього поверху.

Еліптична форма верхнього поверху надає котеджу прізвисько "човен серед дерев". Головна спальня розташована в одному кінці вигнутого об’єму й оточена вікнами, з яких відкривається панорамний вид на природу та набережну.

Цікава ідея / dezeen

Всередині спальня займає носову частину цього човна з серією сталевих колон, що підтримують дах, і відкривається вид на озеро та захід сонця.

Чарівна споруда / Фото dezeen

Спальня у формі човна виходить на зелений дах і невелику терасу.