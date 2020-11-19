Дім має бути місцем, що надихає. Час від часу потрібно міняти щось в інтер'єрі. Так ми зможемо проявити свою творчість й наштовхнути себе на нові ідеї.

Про цікаві ідеї для дому повідомляє The Spuce.

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Розфарбуйте стіну



Розмальована стіна виглядає неординарно / Фото thespruce.com

Оберіть одну стіну, де зможете проявити фантазію. Пофарбуйте її у яскравий колір. Можна зробити навпаки – на однотонну стіну нанести візерунок з крапок, рисок або будь-який інший.

Цікаво виглядають контрастні діагональні лінії.

Подбайте про вікно

Вікна – елемент, який можна декорувати щосезону. Це можуть бути нові штори або жалюзі.



Вікна взимку можна прикрасити на будь-який смак / Фото Funtochka

Крім того, на вікнах можна розставляти, розвішувати й навіть клеїти сезонний декор. Взимку це можуть бути свічки, декоративні віночки й святкові аплікації.

Новий килим стане в пригоді



Килим у скандинавському стилі / Фото mcgeeandco.com

Придбайте килими на кожен сезон: це допоможе вам регулярно створювати нову атмосферу в домі.

Взимку можна обрати теплий і пухнастий варіант. Також зверніть увагу килими з пастельними геометричними візерунками: хвилями й рисками. Вона на піку популярності.

Трохи постерів для стін



Постери оживляють інтер'єр / Фото homester.com.ua

Зробіть мапу своїх бажань: видрукуйте картинки, оформіть їх в рамки й розвішайте на стіни. Або оберіть варіант мудборду: надрукуйте веселі фото, а також постери з мотиваційними висловлюваннями.

Подбайте про те, щоб усі картинки були в одному стилі – так вони чудово прикрасять інтер'єр.

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Змініть постільну білизну

Сьогодні існує величезний вибір постільної білизни з різноманітними малюнками. Взимку краще обрати білизну теплих кольорів. Вам сподобаються "шалені" варіанти: яскраві, з візерунками. Усе це створить теплу атмосферу.



Оберіть постіль, що додасть затишку / Фото gazeta.ua

Краще уникати атласної й шовкової білизни – ці матеріали є досить холодними для зими. Обирайте льон і бавовну.