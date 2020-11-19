Як бюджетно оновити свій дім взимку: 5 небанальних ідей
Дім має бути місцем, що надихає. Час від часу потрібно міняти щось в інтер'єрі. Так ми зможемо проявити свою творчість й наштовхнути себе на нові ідеї.
Про цікаві ідеї для дому повідомляє The Spuce.
Вам сподобається: Старі будинки, що мають власний Instagram: красива добірка
Розфарбуйте стіну
Розмальована стіна виглядає неординарно / Фото thespruce.com
Оберіть одну стіну, де зможете проявити фантазію. Пофарбуйте її у яскравий колір. Можна зробити навпаки – на однотонну стіну нанести візерунок з крапок, рисок або будь-який інший.
Цікаво виглядають контрастні діагональні лінії.
Подбайте про вікно
Вікна – елемент, який можна декорувати щосезону. Це можуть бути нові штори або жалюзі.
Вікна взимку можна прикрасити на будь-який смак / Фото Funtochka
Крім того, на вікнах можна розставляти, розвішувати й навіть клеїти сезонний декор. Взимку це можуть бути свічки, декоративні віночки й святкові аплікації.
Новий килим стане в пригоді
Килим у скандинавському стилі / Фото mcgeeandco.com
Придбайте килими на кожен сезон: це допоможе вам регулярно створювати нову атмосферу в домі.
Взимку можна обрати теплий і пухнастий варіант. Також зверніть увагу килими з пастельними геометричними візерунками: хвилями й рисками. Вона на піку популярності.
Трохи постерів для стін
Постери оживляють інтер'єр / Фото homester.com.ua
Зробіть мапу своїх бажань: видрукуйте картинки, оформіть їх в рамки й розвішайте на стіни. Або оберіть варіант мудборду: надрукуйте веселі фото, а також постери з мотиваційними висловлюваннями.
Подбайте про те, щоб усі картинки були в одному стилі – так вони чудово прикрасять інтер'єр.
Ідея дизайну: Маленька квартира у старовинному домі: фото інтер'єру зі Львова
Змініть постільну білизну
Сьогодні існує величезний вибір постільної білизни з різноманітними малюнками. Взимку краще обрати білизну теплих кольорів. Вам сподобаються "шалені" варіанти: яскраві, з візерунками. Усе це створить теплу атмосферу.
Оберіть постіль, що додасть затишку / Фото gazeta.ua
Краще уникати атласної й шовкової білизни – ці матеріали є досить холодними для зими. Обирайте льон і бавовну.
Поділитися новиною