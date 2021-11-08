Якісна ковдра є не тільки запорукою міцного сну та вдалого відпочинку, вона здатна зробити кожен вечір затишним та приємним. Відмінна ковдра повинна мати ряд функцій, щоб прослужити довгий час. Також важливо підібрати ковдру таким чином, щоб вона відповідала стилю інтер’єру.

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Розмір. Занадто маленька ковдра просто не виконає своєї ролі, не вкриє вас повністю, а під час сну змусить незручно розташувати тіло. З іншого боку, якщо обрати занадто великий розмір, у ній можна заплутатися і сповзти на підлогу. Розміри ковдри повинні залежати від розміру дивана або ліжка і зросту людей, які нею будуть користуватися.

Комфорт та спокій / Фото pexels

Вага. Вага ковдри повинна бути адаптована до її призначення, а також до сезону.

Матеріал. Кожен матеріал має дещо різні властивості, тому перед тим, як вибрати ковдру, потрібно подумати про ваші потреби.

Затишний простір / Фото pexels

Стиль. Матеріал, з якого виготовлено ковдру, має великий вплив на його стиль. Вовняні ковдри з виразним переплетенням підійдуть до сільського інтер’єру, тонкі витримані ковдри краще пасуватимуть в скандинавських і японських композиціях, а бавовняні – в класичних композиціях.

Місце для найкращого відпочинку / Фото pexels

Для того, щоб ковдра прослужила вам довго, у ній має бути кілька важливих суто технічних характеристик. Для того, щоб перевірити міцність ковдри, слід акуратно розтягнути тканину, а потім відпустити. Якщо тканина без проблем повернеться до початкової форми – все добре. Втрата форми матеріалом, безумовно, є поганою ознакою.

Корисні поради / Фото pexels

Наступне, на що потрібно звернути увагу – шви. Переконайтеся, що вони досить міцні, перевірте, щоб вони не розривалися при розтягуванні та щоб з них не стирчали нитки.