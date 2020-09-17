Пандемія змусила багатьох людей працювати з дому, отже, вимоги до робочого місця сильно змінилися. Розробка цього стола допоможе налаштуватися на роботу вранці й "відключитися" від неї ввечері. Багато працівників у всьому світі зіштовхнулися з проблемою неможливості розділення робочого й вільного часу.

Нідерландська дизайнерка Сабін Мерселіс представила стіл для роботи вдома, повідомляє Deezen.

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Конструкція має назву Candy cubicle, що в перекладі значить "Льодяниковий стіл".



Складений стіл схожий на суцільний дерев’яний моноліт / Фото Deezen

Дерев'яна коробка відкривається і трансформується у робочу поверхню в формі літери "L". Концепція виробу полягає в тому, щоб усе робоче приладдя можна було дістати, розклавши стіл. І згодом заховати назад, щоб воно не заважало у вільний час.



Табурет зі стильними колесами легко переміщується / Фото Deezen

Конструкція має візок із шухлядою, а також циліндричний табурет. Її легко можна переміщувати – адже тут є вбудовані колеса.

Дизайнерка створила стіл спеціально для свого партнера, архітектора:

У нього великий екран, який в останній місяць зайняв наш обідній стіл, – розповідає Сабін.



Велика кількість шухляд дозволяє зберігати будь-що / Фото Deezen

Робоче місце можна трансформувати як завгодно завдяки окремим модулям і великій кількості ящиків. Яскравий колір повинен налаштувати на інтенсивну працю.

Після роботи стіл знову перетворюється на "закриту мушлю" – щоб не привертати зайву увагу.



Яскравий табурет служить також ящиком для зберігання речей / Фото Deezen

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Робоче місце виготовлене з деревини клена й покрите блискучим лаком.

Проєкт Сабіни Мерселіс втілив у життя британський виробник меблів Benchmark.

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