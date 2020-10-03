Навіть у невеликій квартирі потрібно встановити кілька обов'язкових меблів і предметів у передпокої. Вони полегшать щоденні збори на роботу й не дадуть вам забути нічого важливого.

Фахівці рекомендують подбати про п'ять важливих елементів, розповідає Decor-journal.

Зверніть увагу: Як переробити стару шафу на нову своїми руками

Закрита шафа для одягу і взуття



Шафа-купе – виграшний варіант для облаштування коридору / Фото Noviydom

Саме закрита шафа допоможе заховати безлад і зробить ваш коридор акуратним. Якщо завітають гості, вам не доведеться швидко наводити лад – адже все сховане за дверима.

Для вузьких приміщень найкраще обрати варіант шафи-купе.

Гачки



Такий дизайн дає змогу розмістити багато різноманітних речей / Фото Pinterest

На них можна повішати одяг, яким користуєтеся найчастіше, пальто гостей, сумку, ключі. У період пандемії актуально вішати біля дверей маску – щоб не забути, коли виходите з дому.

Гачки значно полегшують життя й організовують простір.

Пуф або стільчик



Зручно, коли біля вхідних дверей є місце для сидіння / Фото Samostroy

На ньому зручно взуватися або ж покласти сумку, щоб не ставити її на підлогу. Також тут приємно зачекати на когось із членів родини, хто забарився зі зборами.

На таких стільчиках діти люблять очікувати батьків, щоб разом вийти з дому.

Невеличка полиця



Декор на поличці чудово доповнює інтер'єр / Фото Decorin.me

Тут можна зберігати що завгодно – від цікавого декору й аромадифузорів до ключів і сумок-"бананок".

Полиця незамінна, якщо ви постійно губите чи забуваєте різні дрібниці. Так вони будуть завжди на видному місці.

Інструкція: Як перетворити гараж на житло: фото ідей дизайну

Дзеркало



Дзеркало розширює простір і додає комфорту / Фото Homeli

Ідеально, якщо дзеркало буде великим, до підлоги. Так ви будете завжди впевнені у собі, коли виходите з дому.



Дизайн світлого передпокою / Фото Homeinteriors



Ось так можна оформити вузький коридор / Фото Domik.ua



Передпокій у маленькій квартирі / Фото est.ua

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням