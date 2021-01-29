Гніздо серед дерев: як виглядає інтер'єр ідеального будинку для релаксу у Фінляндії

Модульний будинок, що височіє над деревами, став першим у великому готельному комплексі для відпочинку. Розповідаємо, як виглядає кімната, у якій можна відпочивати високо над землею.

Джерело: Dezeen

Цю пофарбовану в чорне кабіну назвали Niliaitta. Студія Puisto спроєктувала її та заховала в лісі поруч з Національним парком Саламаярві, що у Фінляндії.

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Дім підіймається над лісом / Фото Dezeen

Будинок в повітрі серед дерев є збільшеною інтерпретацією традиційних хатинок, у яких фінни зберігають їжу. Завдяки тому, що хатинка піднята над землею, харчі перебувають у безпеці – так їх не дістануть дикі звірі.



В інтер'єрі використали тільки стримані відтінки / Фото Dezeen

Екстер'єр та інтер'єр будинку створюють відчуття повної відірваності від зовнішнього світу. Гості цієї хатинки немов відриваються від турбот, що існують на землі.

Окрім незвичних емоцій, підняття будинку над землею ще й зменшує вплив проєкту на ліс. Піднятися до дверей можна модульними сходами.



Простора душова кабіна – рідкість для модульних будинків / Фото Dezeen

Дерев'яну кабіну пофарбували у чорний колір. Це допомогло їй злитися з лісом довкола.

Попри те, що кабіна віддалена від цивілізації, у ній є всі необхідні зручності. Інтер'єр тут зробили стриманий і світлий. Усе обшили дерев'яними панелями.



Головною прикрасою в інтер'єрі став пейзаж за вікном / Фото Dezeen

В будинку є просторий душ та міні-кухня. У спальні зробили вікно від стелі до підлоги, аби гості могли милуватися лісовим пейзажем.



Піднятися в будинок можна сходами / Фото Dezeen

Пейзаж, який відкривається з цього вікна, навмисно домінує над рештою. Інтер'єр зроблений цілеспрямовано, щоб служити лише нейтральним, порожнім полотном, що поступається природі зовні, – підсумовують представники студії.

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