Дизайнери придумали ідеальне ліжко для власників котів: фото оригінальних меблів
Усі, хто полюбляє котів, знають, що ці тварини сплять де завгодно, тільки не на своєму місці. Дизайнери компанії Catlife вирішили створити ліжко для котів та їх власників.
Ці меблі, на перший погляд, не містять у собі нічого незвичайного. Але чотирилапим тут буде де розгулятися, повідомляє Boredpanda.
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Тут коти почувають себе в безпеці / Фото CatLife
Всередині конструкції розташований лабіринт для котів. Домашні улюбленці можуть потрапити туди крізь отвори в дерев'яній основі ліжка.
Всередині ліжка заховали лабіринт для котів / Фото CatLife
Тут коти почуваються в безпеці. Вони поруч із господарем і водночас ретельно заховані від зовнішнього світу.
Коти можуть спати зовні та всередині / Фото CatLife
Його постачають з матрацом, двома тумбами та різними аксесуарами.
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Ліжко постачають у комплекті з двома тумбами та матрацом / Фото CatLife
Недоліком котоліжка є те, що під ним досить складно прибирати. Тому компанія Catlife розробляє нову модель, у якій матрац буде підійматися за допомогою гідравлічної системи, що полегшить життя власникам.
Нова модель ліжка буде мати гідравлічну систему для полегшення прибирання / Фото CatLife
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