Усі, хто полюбляє котів, знають, що ці тварини сплять де завгодно, тільки не на своєму місці. Дизайнери компанії Catlife вирішили створити ліжко для котів та їх власників.

Ці меблі, на перший погляд, не містять у собі нічого незвичайного. Але чотирилапим тут буде де розгулятися, повідомляє Boredpanda.

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Тут коти почувають себе в безпеці / Фото CatLife

Всередині конструкції розташований лабіринт для котів. Домашні улюбленці можуть потрапити туди крізь отвори в дерев'яній основі ліжка.



Всередині ліжка заховали лабіринт для котів / Фото CatLife

Тут коти почуваються в безпеці. Вони поруч із господарем і водночас ретельно заховані від зовнішнього світу.

Ціна: ліжко для котів та їх господарів коштує від 550 до 680 доларів.



Коти можуть спати зовні та всередині / Фото CatLife

Його постачають з матрацом, двома тумбами та різними аксесуарами.

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Ліжко постачають у комплекті з двома тумбами та матрацом / Фото CatLife

Недоліком котоліжка є те, що під ним досить складно прибирати. Тому компанія Catlife розробляє нову модель, у якій матрац буде підійматися за допомогою гідравлічної системи, що полегшить життя власникам.



Нова модель ліжка буде мати гідравлічну систему для полегшення прибирання / Фото CatLife