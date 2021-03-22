Канадська художниця стала першою у світі, хто продав цифрову модель будинку. У цьому домі можуть мешкати тільки віртуальні персонажі.

Цифрову модель будинку продали з аукціону. Дім створила канадська художниця Кріста Кім. Жінка займається сучасним цифровим мистецтвом.

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Будинок існує як файл і в ньому можуть жити віртуальні персонажі. За роботу художниці заплатили 288 етеріумів (Етеріум – різновид криптовалюти), що дорівнює близько 523 тисячам доларів.



Меблі в цифровому будинку / Фото Krista Kim

Проєкт має назву Mars House ("Будинок на Марсі" – переклад з англійської 24 канал). Кріста Кім придумала і реалізувала оригінальну ідею під час самоізоляції на карантині.

Разом із будинком художниця передала новому власнику NFT (невзаємозамінний токен, що дає ексклюзивне право власності – 24 канал), який підтверджує право володіння "нерухомістю".

Всередині дім виглядає досить футуристично. Оскільки це "Будинок на Марсі” – він розташований у марсіанських пейзажах



Так виглядає цифровий басейн / Фото Krista Kim

Всі стіни у віртуальному домі прозорі, а сама будівля ніби зависла у повітрі. Всередині є меблі, а ще художниця навіть зробила басейн.

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Кім розповідає, що новий власник зможе завантажити модель будинку в спеціальну програму – у ній дім стане доступним з усіма деталями. Художниця вважає, що в майбутньому цифрові твори мистецтва ставатимуть усе популярніше – можливо, люди будуть самовиражатися у такий спосіб.

Подивіться відео, як виглядає перший проданий цифровий будинок: