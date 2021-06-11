Пакети з водою: художник робить зі скла кришталево чисті реалістичні скульптури

Художник Ділан Мартінес зі США постійно прагне відкрити нові підходи до використання скла. Поєднуючи кілька традиційних технік, він створює надзвичайно реалістичні скляні скульптури, що нагадують поліетиленові пакети, наповнені водою.

Його роботи пронизані точними деталями – від водяних бульбашок до зав’язаних вузлів, які художник скрупульозно виготовляє вручну без допомоги форм.

Читайте також Архітектор створює надзвичайно реалістичні мініатюрні інтер’єри

Мистецтво Ділана часто досліджує межі людського сприйняття. Завдяки геніальному маніпулюванню світлом, простором та оптичними властивостями скла, його кришталево чисті скульптури кидають виклик очікуванням глядача.

Бульбашки, що підіймаються, та загальна форма скульптури, кажуть вам про те, що ви бачите перед собою, тобто поліетиленові пакети з рідким склом або водою, але реальність виявляється не такою, як здається,

– розповідає про свої твори Мартінес.

На кожну скульптуру художник витрачає понад 120 годин. Більшість часу займає сушіння творів у 510-градусній печі.

Про скульптора

Цікавість до такого виду діяльності викликана анатомічно: художник від народження червоно-зелений дальтонік , який з дитинства намагався перевірити реальність навколишніх об'єктів.

, який з дитинства намагався перевірити реальність навколишніх об'єктів. Однак це не завадило йому отримати ступінь магістра в галузі скла в Університеті Болла та ступінь бакалавра в Університеті Вісконсину.

Зараз Ділан керує власною студією .

. Його твори мистецтва отримали кілька нагород та були представлені на національному та міжнародному рівнях, зокрема, на виставках в Італії, Франції, Швейцарії, Нідерландах і Тайвані.

Кришталево чисті скляні скульптури