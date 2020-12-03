Цей дім з ювелірною точністю розмістили між іншими будівлями. Розповідаємо, як виглядає надзвичайно тонкий будинок зсередини.

Про незвичну архітектуру у Токіо повідомляє Dezeen.

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Світлий інтер'єр візуально розширює простір / Фото Dezeen

Зовні дім повністю чорного кольору. Його побудували на крихітній ділянці землі. Сусідні будівлі схожі на цей дім – вони теж достатньо вузькі.

Проєкт був створений студією Apollo Architects & Associates. Дім назвали Jewel ("Коштовність" – ред.) – адже він створений з точністю ювелірного виробу.



Тут змогли зробити навіть сходи / Фото Dezeen

У помешканні живе родина з однією дитиною. Площа будівлі – 80 квадратних метрів.

З найвужчого боку дім має ширину усього 1,4 метра. Фасад будинку виготовили з оцинкованих сталевих листів. Інтер'єр дому майже повністю білий.

Єдиним декоративним елементом є темно-коричневі полички на стіні. Так люди, які мешкають у цьому будинку, прикрашають себе та демонструють свій добрий смак, – повідомляють архітектори.



Чорна будівля виділяється на тлі інших / Фото Dezeen

У Jewel є два поверхи. Дім має Г-подібну форму – інакше його було б неможливо розмістити серед щільної забудови.



Кухня і вітальня з'єднані в єдиний простір / Фото Dezeen

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На обох рівнях будинку дотримувалися принципів мінімалістичної естетики в дизайні. На першому поверсі розмістили вітальню, дві ванні кімнати, спальню й дитячу кімнату.

При усій вузькості будинку, тут вдалося зробити мінімалістичні сходи. На другому поверсі розташована вітальня, кухня і навіть балкон.



Дім у вечірньому освітленні / Фото Dezeen