Худий будинок: як виглядає приватний дім шириною 1,4 метра у Токіо – фото інтер'єрів
Цей дім з ювелірною точністю розмістили між іншими будівлями. Розповідаємо, як виглядає надзвичайно тонкий будинок зсередини.
Про незвичну архітектуру у Токіо повідомляє Dezeen.
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Світлий інтер'єр візуально розширює простір / Фото Dezeen
Зовні дім повністю чорного кольору. Його побудували на крихітній ділянці землі. Сусідні будівлі схожі на цей дім – вони теж достатньо вузькі.
Проєкт був створений студією Apollo Architects & Associates. Дім назвали Jewel ("Коштовність" – ред.) – адже він створений з точністю ювелірного виробу.
Тут змогли зробити навіть сходи / Фото Dezeen
У помешканні живе родина з однією дитиною. Площа будівлі – 80 квадратних метрів.
З найвужчого боку дім має ширину усього 1,4 метра. Фасад будинку виготовили з оцинкованих сталевих листів. Інтер'єр дому майже повністю білий.
Єдиним декоративним елементом є темно-коричневі полички на стіні. Так люди, які мешкають у цьому будинку, прикрашають себе та демонструють свій добрий смак, – повідомляють архітектори.
Чорна будівля виділяється на тлі інших / Фото Dezeen
У Jewel є два поверхи. Дім має Г-подібну форму – інакше його було б неможливо розмістити серед щільної забудови.
Кухня і вітальня з'єднані в єдиний простір / Фото Dezeen
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На обох рівнях будинку дотримувалися принципів мінімалістичної естетики в дизайні. На першому поверсі розмістили вітальню, дві ванні кімнати, спальню й дитячу кімнату.
При усій вузькості будинку, тут вдалося зробити мінімалістичні сходи. На другому поверсі розташована вітальня, кухня і навіть балкон.
Дім у вечірньому освітленні / Фото Dezeen
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