Ретро-холодильник в інтер'єрі: ідеї з фото

Якщо ви хочете окремо стоячий холодильник, зверніть увагу на моделі у вінтажному стилі. Вони стануть окрасою кухні й завжди будуть приваблювати увагу.

Вінтажний холодильник – ознака доброго смаку господарів житла. Сьогодні на ринку є як елітні пропозиції, так і досить бюджетні моделі.

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Варіанти ретро-холодильника:

нові моделі, придбані в магазині,

справжні старі моделі, придбані "з рук".

Раніше техніку робили "на совість", тому не потрібно боятися купувати, наприклад, ретро-холодильник ЗІЛ.

До яких стилів інтер'єру підходить ретро-холодильник

Мінімалізм



Такий варіант чудово пасує до мінімалістичних інтер'єрів / Фото Remontbp

Хоча цей стиль не передбачає надмірної перенавантаженості деталями, однак вінтажний холодильник може стати цікавим акцентом в інтер’єрі.

Кантрі



Ретро-холодильник у стилі кантрі / Фото Remontbp

Сільський стиль буде чудово доповнений вінтажним холодильником.

Прованс



Вінтажний холодильник доповнює стиль прованс / Фото Remontbp

Холодильник в стилі ретро ідеально пасуватиме до кухні в стилі прованс.

Скандинавський стиль



Інтер'єр у скандинавському стилі / Фото Remontbp

Мінімалізм сканді можна розбавити яскравою ноткою.

Ретро-стиль



До ретро-стилю чудово пасує вінтажний холодильник / Фото Remontbp

Якщо у вашому помешканні інтер'єр в стилі "ретро", "ретро-футуризм" тощо, без вінтажного холодильника не обійтися.

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Приклади вінтажних холодильників в інтер'єрі: