Ретро-холодильник в інтер'єрі: ідеї з фото

Джерело:24 канал
Якщо ви хочете окремо стоячий холодильник, зверніть увагу на моделі у вінтажному стилі. Вони стануть окрасою кухні й завжди будуть приваблювати увагу.
Вінтажний холодильник – ознака доброго смаку господарів житла. Сьогодні на ринку є як елітні пропозиції, так і досить бюджетні моделі.
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Раніше техніку робили "на совість", тому не потрібно боятися купувати, наприклад, ретро-холодильник ЗІЛ.
Такий варіант чудово пасує до мінімалістичних інтер'єрів / Фото Remontbp
Хоча цей стиль не передбачає надмірної перенавантаженості деталями, однак вінтажний холодильник може стати цікавим акцентом в інтер’єрі.
Ретро-холодильник у стилі кантрі / Фото Remontbp
Сільський стиль буде чудово доповнений вінтажним холодильником.
Вінтажний холодильник доповнює стиль прованс / Фото Remontbp
Холодильник в стилі ретро ідеально пасуватиме до кухні в стилі прованс.
Інтер'єр у скандинавському стилі / Фото Remontbp
Мінімалізм сканді можна розбавити яскравою ноткою.
До ретро-стилю чудово пасує вінтажний холодильник / Фото Remontbp
Якщо у вашому помешканні інтер'єр в стилі "ретро", "ретро-футуризм" тощо, без вінтажного холодильника не обійтися.
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Приклади вінтажних холодильників в інтер'єрі: