Старі ігри, затишні дивани, вінілові платівки й неонові вивіски – все це можна знайти в кафе "Ровесник", яке нещодавно відкрили на Дарниці в українській столиці.

Тут панує дух повного "занурення" у 80-ті й 90-ті роки, повідомляє Weekend.Today.

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Меблі відповідають тематиці закладу / Фото rovesnik.cafe

Гості й справді відчувають себе наче вдома – вінтажні дивани й килими створюють відповідне враження.

У закладі створили просту й домашню атмосферу. Тут можна ходити босоніж, слухати музику з платівок і касетних плеєрів, грати в настільні ігри.



Велику увагу приділили деталям / Фото rovesnik.cafe

Чимало цікавих деталей довершують інтер'єр. Тут можна потримати в руках фотоапарат "Полароїд", роздивитися колекцію вкладишів від жуйки "Турбо" або пластмасові фігурки древніх людей.

Усе це добре знайоме тим, чиє дитинство випало на початок 90-х.



Дрібниці створюють настрій / Фото rovesnik.cafe

Невимушений настрій спонукає спілкуватися з людьми за сусіднім столиком. Усе виглядає так, ніби ви прийшли в гості до старих друзів.

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Тут можна провести час і наодинці / Фото rovesnik.cafe

В кафе немає офіціантів й іншого персоналу.

Страви для гостей готує власник. За цим процесом можна спостерігати, адже в закладі відкрита кухня.



Родзинка дизайну – стара приставка, в яку можна пограти / Фото rovesnik.cafe

Адреса: місто Київ, вулиця Будівельників, 35, неподалік від метро "Дарниця".



В закладі багато книг, які можна почитати під час кавування / Фото rovesnik.cafe В закладі багато книг, які можна почитати під час кавування / Фото rovesnik.cafe



Подушки й текстиль додають затишку / Фото rovesnik.cafe

/ Фото rovesnik.cafe



Великі вікна чудово доповнюють атмосферу / Фото rovesnik.cafe Великі вікна чудово доповнюють атмосферу / Фото rovesnik.cafe

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