Неподалік парку Оесте, що в Мадриді, поряд побудовані 6 будиночків. Один з них розташований на цокольному поверсі та має дуже невигідне розташування. Вхід сюди розташований прямо перед дверима сусідів, а сам будинок є мініатюрним та незручним.

Господарі прагнули перетворити непривабливе помешкання на більш універсальне приміщення, пише Archdaily.

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Дизайнери запропонували ідею встановлення вертикальних сходів просто посеред помешкання. Адже житло розкинулось на двох рівнях. Також тут вирішили не приховувати цегли обох фасадів.



Будиночок є мініатюрним, проте стильним / Фото Archdaily

Душ був розміщений так, щоб кухня і ванна були покриті жовтою плиткою, в той час як туалет облицьований зеленою.



Зовні будинок не зазнав змін / Фото Archdaily

Стіни тут мають білий колір, але меблі яскравого кольору створюють акценти.

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